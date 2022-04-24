طريقة مبتكرة لعمل السمبوسة باللحمة المفرومة بخطوات مقرمشة وصحية وبطعم لذيذ وشهي

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الرياض - احمد صلاح - ان السمبوسة تعد من المأكولات الشهيرة فى كافة البلاد العربية حيث تحضر بأكثر من طريقة وطعم مختلف منها حشوة الجبنة واللحمة المفرومة او الخضروات.

وغالبا تفضل ربات المنازل تحضيرها فى المنزل بديلا من شرائها جاهزة بمبالغ كبيرة، فهى تتميز بمذاقها الرائع المقرمش واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل السمبوسة فى المنزل.

مكونات عمل السمبوسة

٥٠٠ جرام من شرائح السمبوسه.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

كمية من البقدونس المفروم.

زيت غزير للقلى.

٢بيضه.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل السمبوسة

نقوم بتحضير عصاج اللحمة المفرومة.

فى قدر على النار نضع الزيت والزبدة مع البصل.

نقوم بتشويح البصل جيدا ثم نضيف اليه اللحمة المفرومة.

نضع الملح الفلفل الاسود ونقلب المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس.

نستمر فى تقليب اللحمة المفرومة من انآ لاخر حتى يتم تسويتها.

ترفع اللحمة المفرومة من على النار وتترك حتى تبرد تماما.

نضع البقدونس مع اللحمة المفرومة لتصبح جاهزة للاستخدام.

نقوم بفرد شريحة من شرائح السمبوسة ونضع بداخلها معلقة صغيرة من اللحمة المفرومة.

اغلق السمبوسه على شكل مثلث بشكل محكم.

نكرر العملية حتى ننتهى من الكمية الموجودة.

نقوم بخفق البيض فى إناء صغير مع ذرة فلفل أسود.

نسخن الزيت على درجة حرارة متوسطة.

نضع السمبوسة فى البيض ثم توضع فى الزيت الساخن وتقلب على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبى الشهى.

نرفع السمبوسة من الزيت على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

ترص السمبوسة فى سرفيس التقديم وتقدم ساخنة وتزين بقليل من البقدونس المفروم.

تقدم السمبوسة مع الارز بالمكسرات او انواع المكرونات المختلفة و المقبلات المفضلة لديكم.

طريقة أخرى لتسوية السمبوسة

نقوم بدهن صينية بقليل من الزيت ثم نضع ورق الزبدة فى الصينية.

نقوم برص السمبوسة فى الصينية وندهنها بقليل من زيت الذرة.

نضيف اليها ذرة فلفل اسود وندخل الصينية فى الفرن.

عندما تأخذ السمبوسة لون ذهبى نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تهدئ من الحرارة قليلا.

ترص فى وعاء التقديم وتزين بقليل من البقدونس.