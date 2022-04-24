حتى لا تتفاجأ من فاتورة الكهرباء.. الكهرباء تكشف عن حالات يخصم فيها مبالغ مالية عند شحن كارت العداد مسبق الدفع!

وسابقا كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، انه خرج لتوضيح الحالات التي تقوم الشركة فيها بخصم رصيد من العدادات مسبقة الدفع وذلك بمجرد شحنه، وقال بأن الخصم يكون عند شحن العداد بالرصيد.

حالات يخصم فيها مبالغ مالية عند شحن كارت العداد

ونقلا عن المصدر، فإن الخصومات التي يتم تطبيقها بمجرد شحن العداد تتم في 4 حالات مختلفة، الحالة الأولى هي وجود أقساط يتم خصمها عند شحن العداد، وهذه الحالة تكون بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع التي تقوم الشركة بتركيبها للمشتركين بنظام التقسيط، وتصل فترة التقسيط حتى 24 شهر، وتقوم الشركة بخصم قسط بقيمة 30 جنيه في مقدمة كل شهر، في حالات استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع.

هناك أيضًا المشتركين ممن لديهم تراكمات استهلاك، حيث قامت الشركة بجدولة وتشريح تلك التراكمات على أقساط شهرية يتم تحديد قيمتها وفق متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حال قام المستخدم بالتحويل للعداد مسبق الدفع، فإن الشركة تقوم بخصم الأقسام في مقدمة كل شهر.

وفي الحالة الثانية، يتم الخصم بما يعادل فرق الشريحة من رصيد العداد حسب الاستهلاك الشهري، باعتبار أن الاستهلاك يبدأ من يوم 1 في الشهر، علمًا بأن شريحة 1 و2 هي الأعلى من حيث نسبة الدعم، بالنسبة لل100 كيلو واط الأولى، وبعد اجتياز ال100 الأولى، يدخل المشترك في الشريحة الثالثة وتقوم الشركة بخصم 28 جنيه فرق انتقال بين الشريحتين.

وفي الحالة الثالثة، يتم الخصم والمكان مغلق، وهذه الحالة يكون الاستهلاك مغلق، ويخصم العداد بحلول نهاية كل شهر بشكل تلقائي، بقيمة 9 جنيهات ويكون المقروء “صفر”، وفي الحالة الرابعة، يتم فيها الخصم مقابل الدمغات والرسوم المقررة بشكل قانوني في نهاية كل شهر، حيث يتم خصم الرصيد من العداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة.