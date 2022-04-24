شوف خصومات اكسترا اليومية خصم 40% لمدة يوم واحد اغتنم الفرصة وتسوق الآن

خصومات اكسترا اليومية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات التي تقوم الشركة بتوفيرها بالسعر الذي يتلاءم ويتناسب مع كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية لكي ينال ويحصل كل مواطن مقيم بالمملكة على كل ما يحتاجه ويرغب به أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية أيضًا، وأيضًا فإن شركة اكسترا تكون من الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزي والمالي في المملكة.

خصومات اكسترا اليومية خصومات ليس لها مثيل كل يوم داخل اسواق اكسترا اكتشفها الآن

خصومات اكسترا اليومية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في القيام بعرض وتقديم أقوى الخصومات الكبيرة مع العروض القوية والرائعة للغاية التي توفرها شركة اكسترا وتتميز بها، وأيضًا فإن تلك الشركة استطاعت أن تقدم وتوفر أكبر الخصومات والعروض بالسعر الذي يتوافق ويتناسب مع كل شخص متواجد في المملكة، وأيضًا تكون الشركة من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة معها الأجهزة والأدوات المنزلية.

عروض اكسترا السعودية

عروض اكسترا اليوم سعر أبل آيباد برو 2021 تدعم الواي فاي حجم 11 بوصة سعة 128 جيجا بايت باللون الرمادي تكون 3599 بدلًا من 3649 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الأسبوعية الميكروويف من النوع دايو حجم 37 لتر به 10 مستويات يكون بسعر 619 بدلًا من 999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية الميكروويف من النوع جنرال إلكتريك حجم 31 لتر مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 799 بدلًا من 1189 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية

خصومات اكسترا اليوم سعر المكيف الجداري من النوع فوجي 19600 وحدة بارد يكون بسعر 4699 بدلًا من 4999 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية مايكروويف من النوع برنسيس حجمه 23 لتر يكون بسعر 379 بدلًا من 549 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية ماكينة عمل الاسبرسو والكابتشينو من النوع اريتي مودرن سعة 15 بار يكون سعرها 849 بدلًا من 1199 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية صانعة الإسبرسو من النوع كلاس برو سعة 20 بار 2.7 لتر مع المطحنة الخاصة بالقهوة المدمجة سعرها يكون 1499 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية