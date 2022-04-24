هل تعلم أن طريقة التقاطك لصورة السيلفي تعكس شخصيتك وتكشف أسرارك؟!.. اكتشف المزيد

فهناك الجميع يظن أنها تعد حركة عفوية منك إلا أنها تستخدم لأجل الكشف عن الكثير من خفايا شخصيتكِ، وفي هذه السطور سوف نقوم بالتوضيح لكم كيف ذلك؟

أ- مغامرة ومنفتحة

إذا كنت تديرين رأسك إلى اليمين، فأنت محبة للمخاطر. لا تخافين من التحدي وتجربين كل شيء تقريباً. تحتاجين في بعض الأحيان إلى اقناع ، ولكن لا يصعب التعامل معك عندما يحدث ذلك.

ب- واثقة ومستقلة

إذا كنتِ ممن ينظرون مباشرة إلى الكاميرا، فأنت واعية ذاتياً. واثقة في جميع جوانب حياتك، من العمل للأصدقاء، وتحبّين فعل الأشياء لوحدكِ، لا تحتاجين إذناً أو موافقة! ومع ذلك، تجدين نفسك في حالات حرجة من وقت لآخر، ولكن يمكنكِ دائماً التصرف عند الحاجة.

ج- المبتهجة والقابلة للتكيّف

إذا كنت تديرين رأسكِ إلى اليسار، فأنت مسترخية جداً. لا تتضايقين وتتماشين مع التيار. لا تتخذين كثيراً من القرارات بسبب طبيعتك السهلة، وهو ما يضرّك عند الحاجة للتعبير عن رأيك. ولكن تكلّمي! فالناس ستقدّر ما لديكِ لقوله.