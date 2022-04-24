انت الان تتابع خبر سلسلة سامسونج جالكسي ووتش 5 - Galaxy Watch 5 تصدم الجميع .. لن تحتوي على هذا الإصدار مرة أخرى؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقوم سامسونج بالعمل على السلسلة الجديدة من ساعاتها والتي أسمتها بـ جالكسي ووتش 5 – Galaxy Watch 5، وقد ظهرت الساعة في عدة تسريبات، واليوم كشف تسريب جديد أنّ أحد إصدارات السلسلة لن يتم إطلاقه.

تفاصيل جالكسي ووتش 5

ووفق تسريب جديد فأنّ جالكسي ووتش 5 لن تأتي بإصدار كلاسيكي، وبينما تم إطلاق الجيل السابق من ساعات سامسونج بطراز الفانيلا وكلاسيك فإن جالكسي ووتش 5 لن يكون لها اي إصدار كلاسيكي.

سوف تطلق الشركة نوعين مختلفين من ساعتها الذكية القادمة: Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 5 Pro، ومن غير الواضح حاليًا إن كانت هذه الساعات سوف تحتوي على إطار قابل للدوران أو لا.

تجدر الإشارة إلى أنّ Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic كانتا أول ساعتين ذكيتين في العالم تعمل بنظام Wear OS 3.0، حيث جلب النظام العديد من الميزات للساعات، وذكرت التسريبات أنّ Galaxy Watch 5 قد تأتي بحجمين، بينما يمكن أن تأتي Galaxy Watch 5 Pro بحجم واحد فقط .

.قبل أسابيع، كشف تسريب عن تفاصيل متعلقة بـ Galaxy Watch 5 Pro، والتي ستحتوي على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 572 مللي أمبير في الساعة، حيث ستعالج هذه الساعة المشاكل الموجودة في الجيل السابق.