طريقة جديدة لتقديم وتحضير البسبوسة.. البسبوسة بالريد فيلفت والجبنة

حيث اعتدنا على الحشوات المعروفة سواء بالمكسرات أو بالقشطة وهذا هو موضوعنا اليوم وسوف نعرفكم على طريقة عمل البسبوسة بالريد فيلفت الشهية الجميلة لتجربة جديدة ولن تندموا عليها.

مكونات بسبوسة الريد فيلفت

الشيف سارة عبدالسلام نشرت على الموقع الشخصي لها طريقة جديدة لتحضير وتقديم البسبوسة وهي باللون الأحمر المخملي المميز وهي بسبوسة الريد فيلفت بالجبنة حيث تتكون من:

كوب إلا ربع من المكونات: الزبادي والسكر الناعم والسمنة الذائبة.

ملعقة طعام حجمها كبير كاكاو محلى بودرة.

ومقدار نفس الكوب جوز هند يكون نوع جيد ومبشور.

حبة بيض متوسطة.

كوب ونصف الكوب من السميد.

لون طعام أحمر.

ملعقة شاي حجمها صغير واحدة فانيليا والأخرى خل.

أقل كمية من الملح.

مكونات كريمة جبنة البسبوسة

مقدار ثلاث إلى أربع ملاعق طعام حجمها كبير زبدة.

وربع كيلو جرام مكعبات جبنة كيري أو أي جبن كريمي.

ملعقة شاي فانيليا سائلة.

ومقدار كوب ونصف كامل بالضبط سكر ناعم بودرة.

مكونات القطر

حوالي كوب ونصف كوب ماء.

حبة ليمون كاملة نستخدم عصيرها.

كوب كامل سكر.

حوالي نصف كوب به عسل جلوكوز.

طريقة عمل بسبوسة الريد فيلفت بالجبنة