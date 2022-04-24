طريقة سحرية لإخراج الشمـع من الأذن والاوساخ بكل سهوله فى دقيقه واحده وبـدون ألـم

اضافة لذلك قد يسبب في النهاية إلى فقدان حاسة السمع نهائيا ولذلك من الأفضل الحرص على تنظيف الأذن من الشمع بشكل مستمر لأجل تجنب التعرض لمخاطر وأضرار أخري في الأذن.

و الكثير من الأشخاص يبحثون عن الطريقة الصحيحة التي يمكن اتباعها لتنظيف الأذن من الشمع بسهولة , وخلال مقالنا هذا سنوضح كيفية التخلص من الشمع المتراكم في الأذن بشكل صحي ودون الشعور بأي ألم.

الخطوات الصحيحة لتنظيف الأذن من الشمع دون التعرض لنزيف أو ألم في الأذن

تنظيف الأذن من الشمع بالرغم من أنها من الخطوات المهمة إلا أنها من العمليات الصعبة التي يجب الحرص على إتباع الخطوات الصحيحة عند القيام بها وذلك لتجنب التعرض لأي جرح في الأذن أو الشعور بألم, ويمكن تنظيف الأذن بشكل صحي من خلال إتباع الخطوات التالية:-

نضع معلقة من الملح على كوب من الماء الدافئ.

نضيف على الخليط معلقة من زيت الخروع ونقلبهم جيدًا.

نقوم بتعبئة كمية من الخليط في سرنجة صغيرة وبعد ذلك يتم وضع المحلول في الأذن.

نترك المحلول في الأذن خمس دقائق, حتى يتم تذيت الشمع المتراكم في الأذن ويصبح من السهل التخلص منه.

نقوم بسحب المحلول من الأذن بالسرنجة مرة أخري وبعد ذلك باستخدام قطعة من القطن المعقم نقوم بتنظيف الأذن من الخارج للتخلص من أي ماء بها.

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