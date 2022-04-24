انت الان تتابع خبر بنصف كيلو دقيق .. طريقة عمل بلح الشام المقرمش اللذيذ مثل الحلواني وبمقادير مضبوطة وبطعم يجنن ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - معظم الأطفـال يحبون تناول بلح الشام اللذيذ والمقرمش، وبالفعل تتميز بلح الشام عن غيرها من الحلويات، ولها طعم لا مثيل، مع العلم أنكِ لو قمتي بتحضيرها في المنزل، سيتم توفير الكثير من الوقت والمال في شرائها، ونحن سوف نقدم مكونات تحضيرها في المنزل:

ـ ربع كيلو من الدقيق المناسب لجميع الأغراض.

ـ نفس كمية الدقيق بمقدار من الماء.

ـ نصف كمية الدقيق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ـ عدد أربع بيضات متوسطة الحجم.

ـ ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ـ ثلاث ملاعق من الزيت الذرة.

مكونات شربات بلح الشام:

ـ كوب ونصف من السكر.

ـ كوب ونصف من الماء.

ـ عصير نصف ليمونة.

ـ ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت:

ـ بسبب غلاء الأسعار في جميع المحافظات، لجأت معظم الناس إلى إدخار توفير المال وعدم شراء بلح الشام من الخارج بعد تجربة هذه الوصفة الرائعة والناجحة، ويجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها في الفقرة السابقة، واتباع الخطوات الأتية:

ـ نضع وعاء عميق على النار ثم نضع به كمية الماء والزبدة ثم نتركهم على نار متوسطة ونتركها حتى يتم تمام الغليان.

ـ نضع الدقيق على النار، ثم يتم التقليب حتى يتم ذوبان الدقيق في الماء.

ـ يتم التقليب لمدة خمسة دقائق، ثم نقوم بإطفاء النار ونترك الخليط حتى يبرد تماما.

ـ يتم تشكيل العجين ثم نضعه في الزيت.

ـ يتم إخراجها عندما تحمر، ويتم وضعها في الشربات، ثم يتم تصفيه من الشربات.

ـ وتقدم بارد في طبق التقديم.