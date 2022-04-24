نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أحلام لا ترويها لأحد حتى المفسرين حتى لا تنفضح وتنكشف أسرارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدة أحلام لا يجب أن يقصها الحالم على أي شخص أو المفسرين، لذلك سوف نذكر تلك الأحلام في السطور التالية، حيث أن الحلم هو مجموعة من التخيلات التي يتم حدوثها خلال فترة النوم، حيث تكون مختلفة على مدى منطقيتها وأيضًا تماسكها، كما يتواجد العديد من النظريات التي تستطيع أن تقوم بتفسير الأحلام، وكذلك الأحلام تعتبر الطريقة التي تلجأ النفس إليها من أجل إشباع رغباتها وأي دافع مكبوت.

ما هي الأحلام التي ينصح بعدم حكيها لأيًا من المفسرين أو أي شخص

هناك عدة أحلام من الواجب ألا يقصها الشخص على أيًا من الأشخاص أو المفسرين ومن ضمن تلك الأحلام هي كالتالي:

سقوط الأسنان

عندما يرى الحالم في المنام بأن أسنانه قد سقطت، لذا من الواجب عدم قص ذلك الحلم لأي شخص أو عدم البحث على تفسيره هذا الحلم، مع شرط وقوع الضرس أو السنة على الأرض أو يتم دفنه.

الأفراح والزغاريد

عندما يشاهد الحالم في المنام بأنه يتزوج في وسط الزغاريد والطبول والمراسم الخاصة بالأفراح، وقد يحسب بالسعادة والفرحة ويقوم بقص ذلك الحلم على أي شخص.

حيث أن ذلك يعد من الأمور الخاطئة، لأن الزواج في الحلم والملابس البيضاء لها الكثير من التفسيرات المحمودة ولكن بشرط عدم تواجد أي مظهر من المظاهر الخاصة بالاحتفال في الرؤية، فإذا شاهد الحالم الزغاريد والفرح فمن الواجب عليه ألا يتكلم عنها أو يفسرها..

رؤية الحالم بأنه يفقد شيء غالي

عندما يشاهد الرائي في الحلم بأنه قد فقد أمرًا غاليًا عليه بصورة عامة وقام بالبحث عنه لفترة كبيرة ولم يعثر عليه، حيث أنها تعتبر من الرؤى الغير محمودة لأنها تخص فردًا من عائلته، فمن الواجب عليه ألا يحكي ذلك الحلم لأحد أو يقوم بتفسيره.

افتقار الغذاء

يعتبر افتقار الغذاء من أمام الحالم من ضمن الأحلام الغير محمودة لذلك من الواجب على الرائي عدم بحثه عن تفسير لذلك الحلم أو أن يحكيه لأي فرد.

شخص متوفي يدعو الحي لكي يذهب معه إلى منطقة مجهولة

إذا رأى الحالم بأن شخص متوفي يريد من فرد حي ويذهب معه وأيضًا الجيران، مع تواجد شرط أن تكون تلك المنطقة التي دخل المتوفي إليها ليست معروفة، لذلك يجب ألا يحكي الحلم لأي شخص ولا يقوم بتفسيره.