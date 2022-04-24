نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين وتخفيضات العثيم للعيد على كافة المنتجات في المقال التالي
عروض العثيم وتخفيضات العثيم للعيد، أسواق العثيم وعروض وتخفيضات خلال شهر الخير موضوع مهم للغاية ينتظره كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن عروض العثيم الاسبوعية تكون مختلفة عن جميع الأماكن الأخرى، ولهذا الأمر سيكون حديثي في موضوع اليوم عن العروض التي سيقدمها العثيم خلال عروض العثيم اليوم الاثنين من شهر رمضان ومواعيد تقديم وانتهاء العروض، وسأذكر بعض من تلك العروض، وعليكم بالمتابعة ليطلعوا على تلك العروض.
تنزيلات أسواق العثيم العثيم في أواخر رمضان وعروض العثيم للعيد التي لا يمكن أن يجاريها المنافسون
العثيم العروض الترويجية
شركات أسواق عبدالله العثيم للتجزئة الغذائية أو ما يسمى بـ أسواق العثيم مجموعة من الشركات المتميزة جدًا الموجودة في الوطن العربي، ويوجد داخل أسواق عبد الله العثيم كافة أنواع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والعديد من المنتجات الأخرى، وجميع منتجاته تكون بأسعار متميزة للغاية وخلال المناسبات الرسمة تكون هناك مفاجآت وهدايا مختلفة عروض متميزة.
تخفيضات العثيم ومهرجان الطازج العثيم لعيد الفطر المبارك
تقدم اسواق العثيم هذا الاسبوع مجموعة من العروض المتميزة، ومن ضمن تلك العروض ما سأّذكره خلال السطور التالية:
- عروض العثيم الاثنين بخاري حمراء علب سعر العلبة 9.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم تفاح جالا أمريكي الكيلو بسعر 5,95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم مانجو جازان سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم ثوم سعر الكيلو 7.25 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب ملفوف محشي سعر الكيلو 2.45 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم أفوكادو سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده جزر طازج كيس 1 كجم بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم طماطم شيري سعر العلبة 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه طماطم محمي سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم قطع دجاج هرفي ناعم 400 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في العثيم أرز العائلة بسمتي أبيض 10 كجم بسعر 67.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم زنجبيل سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول كوسة خضراء سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم شمندر سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- اسعار العثيم من بروشور العثيم خس لولو بيوتيد علب سعر العلبة 5.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم اليوم ملفوف أبيض سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.
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