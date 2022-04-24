نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير السعودية للعيد وعروض وبرامج التقسيط الرائعة في المقال التالي
أفضل عروض وتخفيضات جرير السعودية أبريل، jarir bookstore مكتبة جرير السعودية من أفضل وأهم المكتبات في المملكة العربية السعودية وذلك لأنها تعتبر الأولى في تجارة وبيع الأدوات الإلكترونية والأجهزة الكهربية ومستلزماتها، وخلال كل فترة تقوم بتقديم كل فترة مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات خلال كل أسبوع تقريبًا، وخلال هذا الأسبوع تقدم مكتبات جرير السعودية عروض متميزة للغاية بمناسبة رمضان المبارك، وإليكم خلال هذا المقال أفضل عروض وتخفيضات جرير السعودية خلال إبريل 2022.
تخفيضات جرير أواخر رمضان وعروض العيد المذهلة على الشاشات التليفزيونية
مكتبات جرير السعودية
توجد مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتعتبر أهم المكتبات داخل المملكة ويوجد لها عدد كبيرة من الفروع في جميع المدن في السعودية، ويوجد بداخلها عدد كبير من الكتب المترجمة الغير موجودة في معظم المكتبات الكبرى، وتتميز مكتبات جرير بالعديد من الأمور التي تجعلها مفضلة لدى جميع الأشخاص في المملكة.
أفضل عروض الجوالات في جرير وتخفيضات جرير السعودية للعيد
تقدم مكتبات جرير بمناسبة شهر رمضان عروض متميزة جدًا، وإليكم بعض من هذه العروض خلال السطور القادمة:
- عروض جرير للجوالات هواوي واي 9 أى سعة 128 جيجا بايت بسعر 979 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير ريدمي نوت 10 برو سعة 128 جيجا بايت بسعر 1089 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سامسونج جالكسي إي 52 سعة 128 جيجا بايت بسعر 1129 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير فيفو واي 15 إس سعة 32 جيجا بايت بسعر 509 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات موتورولا جي 31 سعة 128 جيجا بايت بسعر 629 ريال سعودي.
- كود خصم جرير تي سي إل 10 بلس سعة 256 جيجا بايت بسعر 689 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم ريدمي أي 9 سعة 32 جيجا بايت بسعر 349 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هواوي واي 5 بي سعة 32 جيجا بايت بسعر 329 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير نوكيا جي 10 سعة 64 جيجا بايت بسعر 475 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير فيفو إكس برو سعة 128 جيجا بايت بسعر 1999 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين أوبو أى 32 سعة 128 جيجا بايت بسعر 979 ريال سعودي.
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