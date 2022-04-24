نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت النشادر الهش بمناسبة العيد في المقال التالي

بسكويت النشادر الهش يعتبر من أروع أنواع البسكويت الذي يعد في عيد الفطر، لأنه يتميز بمذاق مميز وهش ورائحة جذابة، وله العديد من الفوائد الصحية لأجسامنا، مما يجعلنا نعشق تناوله، خاصة الأمهات والأجداد، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت النشادر الهش. مكونات عمل بسكويت النشادر الهش: ٦٥٠ جرام من الدقيق المنخول.

٢٥٠ جرام من الزبدة.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

١/٤ كأس كبير من الحليب.

حبتان من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

١/٢ ملعقة كبيرة من الفانيلا.

خمسة جرام بيكنج باودر.

٣٠٠ جرام من السكر الأبيض المطحون. طريقة التحضير: اخفقي الزبدة مع مقدار السكر جيدا لمدة ١٠ دقائق بالمضرب الكهربائي، حتى يصبح قوامهم كريمي. ضيفي البيض ومقدار الفانيلا، والنشا تدريجيا إلى خليط الزبدة، ثم اخفقي المكونات لمدة عشر دقائق. ثم ضيفي إليهم مقدار الدقيق المنخول، والبيكنج باودر. اسكبي مقدار الحليب فوق خليط الزبدة، ثم استمري في خفق جميع المكونات، حتى تحصلي على عجينة متماثلة ومتماسكة. ضعي العجينة في الماكينة الخاصة بالبسكويت، ثم شكلي البسكويت بالماكينة. ثم رصيه في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في فرن ساخن واتركيها على حرارة متوسطة لمدة ١٥ دقيقة. اتركي البسكويت جانبا حتى يهدأ، ويصبح بسكويت النشادر الهش جاهز للتقديم. مكونات بسكويت النشادر بالكيلو: ١٠٠٠ جرام من الدقيق المنخول.

٥٠٠ جرام من الزبدة.

١٠٠ جرام من اللبن.

أربع حبات من البيض.

٤٠٠ جرام من السكر.

ملعقتان صغيرتان من النشادر.

٢ ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

عشرة جرام من الفانيلا.

٨ ملاعق صغيرة من النشا. طريقة التحضير: امزجي الزبدة مع السكر المطحون جيدا بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط لزج.

ضيفي حبات البيض، والفانيلا، والنشادر، والبيكنج باودر، والنشا إلى خليط الزبدة.

ثم اخلطي المكونات لمدة عشر دقائق بالمضرب.

اسكبي الحليب والدقيق فوق خليط الزبدة، ثم امزجي المكونات لمدة عشر دقائق، حتى تصبح المكونات لينة ومتماسكة.

ضعي العجينة في ماكينة البسكويت، ثم شكلي البسكويت ورصيه في صينية غير لاصقة.

ثم ضعيها في فرن ساخن لمدة ١٥ دقيقة، حتى يصبح بسكويت النشادر بالكيلو جاهز للتناول. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت النشادر الهش بمناسبة العيد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت النشادر الهش بمناسبة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.