شوف أحدث العروض المميزة على منتجات العيد من عروض لولو هايبر ماركت بخصم 40% لفترة محدودة

توجد عدة خصومات على منتجات متنوعة لعيد الفطر المبارك وغيرهم من منتجات مختلفة، والتي تشمل جميع حلوى وكحك العيد، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أهم وأكبر ماركتات البيع بالتجزئة، ولكن بسعر الجملة، حيث لديهم كل أنواع المنتجات الغذائية: الطازجة، والممدة، والمعلبة من أسماك، ولحوم، ودواجن، وخضروات، ومخبوزات، وغيرهم، وكذلك العديد من المنظفات، والأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وغيرهم من منتجات في مختلف أقسام لولو، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market big offers

تتوفر داخل فروع لولو هايبر ماركت تخفيضات خاصة جداً على أسعار: شكولاتة دي جيتارو من بارلين الداكنة وبالحليب، وخصم آخر منهم على سعر المصاصة المتنوعة، وعرض آخر منهم على سعر شكولاتة أولدوز المتنوعة، كما بالماركت تنزيلات خاصة على أسعار شيكو فادج كريم بالكيلو، وعرض آخر منهم على سعر ملبن حلى المشكل، وعلى سعر الشكولاتة المتنوعة من هوب، وعرض آخر منهم على سعر عنبتاوي الحلويات الكلاسيكية المتنوعة، وغيرهم من عروض.

تنزيلات لولو هايبر ماركت اليوم وحتى نفاذ الكميات Lolo offers

خصومات مميزة وعروض أخرى عديدة داخل فروع لولو بالسعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر ملوخية مونتانا داري، وعرض آخر منهم على سعر فراولة مونتانا، وعلى سعر روبيان العريش الكبير جداً، كما بالماركت تخفيضات أخرى على أسعار أيس كريم المانجوم الأعواد، وعروض أخرى عديدة على أسعار فيليه زنجر الدجاج من الكبير، وخصم آخر منهم على سعر صدور الدجاج الطرية من التنمية، وعلى سعر السمك الفيليه الأبيض المجمد من انتاج الشركة العربية للأسماك، كما لديهم خصم آخر على سعر لحم الغنم المكعبات من التمام.

تنزيلات خاصة وعروض مميزة من Lulu market لفترة محدودة

تتوفر عدة خصومات خاصة اليوم ولفترة محدودة بكل فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر البطاطس المقلية من شيفز، وخصم آخر منهم على سعر خبز البراتا السادة من الكبير، وخصم آخر منهم على سعر كريزي ناجت الدجاج من الكبير، وخصم آخر منهم على سعر الدجاج المفروم من الكبير.