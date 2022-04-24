سعر الريال السعودي اليوم الاحد 24-4-2022 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم الاحد نتيجة للتقلبات المستمرة في أسعار العملات من يوم لآخر يرغب العديد من المواطنين المصريين معرفة سعر الريال السعودي الواحد أمام الجنيه المصري، لذلك سوف نوضح لكم في مقال اليوم سعر الريال السعودي، بالإضافة إلى تناول عدد من المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

سعر الريال السعودي اليوم الاحد

واصلت الكثير من العملات الأجنبية الرئيسية ارتفاعه أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الحالي.

وترتفع أسعار هذه العملات بقيمة متقاربة من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في مصر، والتي بلغت ما يقارب من معدل 17.81%.

وفي هذا اليوم فقد الجنيه المصري من قيمته مقابلةً للريال السعودي.

وقد حدث هذا الأمر منذ أن قام البنك المركزي المصري في يوم الأثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2022 ميلاديًا بتصحيح سعر الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة.

وترتب على هذا الأمر زيادة متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري.

حيث بلغ سعر الشراء قيمة 4.879، بينما بلغ سعر البيع 4.915، ولا تعد هذه الأسعار ثابتة بشكل يومي، بل تتغيير من يوم لآخر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

يوجد في جمهورية مصر العربية العديد من البنوك التي يتعامل معها أغلب المواطنين الذين يريدون معرفة سعر الريال السعودي الواحد في هذه البنوك المنتشرة على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية.

لهذا سوف نوضح لكم في السطور القادمة سعر الريال السعودي شراءًا وبيعًا اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام 2022 ميلاديًا في عدد من البنوك المصرية، ومن هذه البنوك ما يلي ذكره ألا وهي:-

سعر شراء وبيع الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الشراء إلى قيمة 4.895 جنيه.

أما سعر البيع فقد وصل إلى قيمة 4.911 جنيه.

سعر شراء وبيع الدولار في بنك مصر

إذ قد وصل سعر شراء عملة المملكة العربية السعودية إلى قيمة 4.895 جنيه.

أما سعر البيع فقد وصل إلى قيمة 4.911 جنيه.

سعر شراء وبيع الدولار في الإسكندرية