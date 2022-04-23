شوف عروض جرير للجوالات عروض العيد 2022 في السعودية أرخص فرص توفيرية

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات في موسم عروض العيد 2022 في المملكة السعودية، والتي توفر للمستخدم تجربة شراء ممتعة من خلال التسوق أون لاين من موقع مكتبة جرير jarir bookstore، تقدم مكتبة جرير السعودية أقوى عروض الإلكترونيات المميزة والأجهزة الإلكترونية من الشاشات التلفزيونية والأجهزة اللوحية، كما تتضمن العروض أوفر عروض وتخفيضات الجوالات المختلفة والتي تتضمن جوالات أيفون وجوالات سامسونج وهواوي المميزة، والمعروف عنها بجودتها الممتازة والتي تخدم احتياجات المستخدم في أجهزة الاتصالات الذكية، وتسري العروض بدايةً من 21 إبريل 2022 وتنتهي العروض في يوم 8 مايو 2022 أو حتى تنتهي الكميات المتاحة بجميع فروع مكتبة جرير.

عروض جرير للجوالات عروض العيد 2022

تتضمن العروض أحدث إصدارات أبل أيفون، إلى جانب عروض أجهزة سامسونج وهواوي وفيفو وأوبو، وكلٍ منهم يتمتع بإمكانيات تقنية فاخرة عالية الجودة، بعضهم يتناسب مع الفئة الإقتصادية من الجوالات الذكية، وبعضهم ضمن فئة الجوالات عالية الجودة، وكلٍ منهم أثبت كفاءته مع مستخدميه وحازز على إعجابهم، ولذلك يكثر الطلب على تلك الإصدارات مما دفع jarir لعمل فرص توفيرية تُمكن العملاء من إقتناء الأجهزة المفضلة والإلكترونيات الهامة واللازمة لتسهيل عملهم مع الأجهزة الذكية.

مكتبة جرير السعودية

اوبو A55 متوفر بسعر 799 بدلًا من 849 ريال.

هواوي Y9a متوفر بسعر 999 بدلًا من 1099 ريال.

عرض على جوال هواوي نوفا 9 بسعر 1599 بدلًا من 1899 ريال.

هاتف اوبو A16k بسعر 599 بدلًا من 649 ريال.

هواوي Y5p متوفر بسعر 369 بدلًا من 399 ريال.

سامسونج جالاكسي A52 الجيل الرابع بسعر 1099 بدلًا من 1249 ريال.

ايفون جرير

نجد في عروض العيد من جرير جهاز أبل ايفون 13 برو، والمتاح منه إصدار 128 جيجابايت، كما أنه متوفر بخصم 100 جنيه من سعره الأصلي، ومن مميزاته أنه يتمتع بذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا، ومتوفر بعدة نسخ مختلفة من حيث سعة الذاكرة الداخلية، بينما يدعم الهاتف بنظامه المتطور خصوصية المستخدم، ويدعم العديد من الميزات الحيوية والهامة ومنها أجهزة المستشعر الدقيقة، البوصلة، بصمة الوجه، ويدعم شبكة الإنترنت من الجيل الخامس 5G، ومن أقوى مميزاته أنه مقاوم للماء ومقاوم للغبار أيضًا، مما يضمن للمستخدم الكفاءة في العمل تحت أغلب الظروف والعوامل الخارجية.