شوف خصومات تصل لـ50% في هايبر بنده السعودية على الأجهزة

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عمر شويل - جدة إذا أردتي أن تتمتعي بتسوق ممتاز لكل إحتياجات منزلك من أجهزة كهربائية وإلكترونية إذن أنتي تحتاجيين إلى هايبر بنده فهو يوفر لك العديد من الأجهزة الكهربائية الحديثة والتي يحتاجها كل منزل وبماركات كثيرة ومتعددة تضمن لكي حرية الإختيار والتفضيل بين كل الماركات. عروض هايبر بنده على الهواتف متواجد هاتف شاومي ريدمي 9 أي بسعة 32 جيجا بايت 4G وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر بثلاث ألوان رائعة أخضر وأزرق وفضي. متوفر هاتف سامسونج أي 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت 4G وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام مزود بشريحتين إتصال متاح بثلاث ألوان أسود وأبيض وأزرق. متاح هاتف سامسونج أي 52 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 4G وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام مزود بشريحتين إتصال متوفر بأربعة ألوان جذابة أخضر وأحمر وأبيض وأسود. عروض هايبر بنده على الشاشات متواجد تلفزيون تي سي إل بحجم 65 بوصة 4K سمارت أندرويد مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي. متاح تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 50 بوصة 4K سمارت. متوفر تلفزيون تي سي إل بحجم 55 بوصة 4K سمارت أندرويد. متاح تلفزيون سكاي وورث جوجل بحجم 50 بوصة 4K سمارت أندرويد. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية متاح عجانة مع فرامة لحم ومحضرة طعام مقدمة من دوتس بسعة 6.5 لتر. متوفر قلاية رقمية بدون زيت مقدمة من بلاك أند ديكر بسعة 4 لتر. متواجد شواية كهربائية مقدمة من كولين بقوة 2000 وات. متاح خلاط يدوي كهربائي مقدم من كي أون بقوة 300 وات. متوفر خلاط مع مطحنة مقدم من مولينكس. مواجد خلاط مع وعاء مقدم من كولين بقوة 150 وات. متاح قلاية بدون زيت مقدمة من شركة سينكور بحجم 2 كيلو جرام وسعة 2.6 لتر. متوفر خلاط من كي أون مزود بمطحنتين. متاح قطاعة مقدمة من دوتس بسعة 0.6 لتر. متوفر قطاعة مقدمة من شركة كولين بقوة 300 وات. متواجد عصارة مقدمة من مولينكس بقوة 350 وات. متاح غلاية كهربائية ستانلس ستيل مقدمة من كينوود بسعة 1.7 لتر. متاح عصارة مقدمة من سينكور. متوفر غلاية كهربائية مقدمة من شركة كولين بسعة 1.7 لتر.

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