شوف تنزيلات اكسترا للشاشات والإلكترونيات والمكانس الكهربائية extra بخصم حتى 60% من أكسترا السعودية

شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص لبيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات التي تقوم بتوفيرها شركة اكسترا بالسعر الذي يناسب ويتلاءم مع كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية إلى أن ينال ويستحوذ كل شخص متواجد في المملكة على كل ما يريده ويحتاج له أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونية، وكذلك فإن شركة اكسترا تعتبر من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للأسواق المركزية والمالية في المملكة.

عروض اكسترا السعودية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في عرض ومنح أقوى الخصومات والعروض المذهلة التي توفرها الشركة وتتميز بها، حيث أن شركة اكسترا تقدم وتمنح تلك الخصومات والعروض بالسعر الذي يتناسب ويتوافق مع كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة مع الأجهزة والأدوات المنزلية وغير ذلك من المستحضرات.

تخفيضات اكسترا اليوم

شاشة التليفزيون من النوع إل جي حجم 70 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 3949 بدلًا من 7499 ريال سعودي.

شاشة التليفزيون من النوع إل جي حجم 48 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 3999 بدلًا من 12599 ريال سعودي.

شاشة التليفزيون حجمها 65 بوصة من النوع تي سي إل عالي الدقة يكون بسعر 2799 بدلًا من 3909 ريال سعودي.

المكنسة الكهربائية من النوع هوفر حجم 3 لتر 2200 واط باللون الأحمر أو اللون الرمادي يكون بسعر 349 بدلًا من 509 ريال سعودي.

المكنسة الذكية الهجينة من النوع يوفي 10 قوة الشفط حتى 2000 تشغيل 100 دقيقة باللون الأسود يكون بسعر 699 بدلًا من 1059 ريال سعودي.