انت الان تتابع خبر عريس يلعب دور الكلب وعروسه تجره من عنقه في حفل الزفاف والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي أثاره حفل زفاف في ولاية تينيسي، ظهر فيه عروس أمريكية تدخل مع زوجها بطريقة صادمة بعد أن ربط الرجل طوقا حول عنقه متظاهرا بأنه "كلبها"، ما اعتبره البعض تصرفا عنصريا ولا يليق.

وقام العريس ترا ألكساندر وزوجته،، بربط طوق على عنقه خلال حفل زفاف حضرته العائلة والأصدقاء، وشوهد العريس وهو يؤدي رقصة غريبة على صوت أغنية "الكلب الذري"، لجورج كلينتون.

وأوضح ألكساندر في حديثه إلى "الديلي دوت"، أن الأغنية كانت مزحة شاركها مع أشقائه، وأن الطوق إشارة إلى حقيقة أن زوجته حصلت عليه أخيرا، بعد ست سنوات من المواعدة، وان الرقصة التي أداها كانت في الواقع تكريما لوالده، الذي يحب أغنية "Atomic Dog"، مضيفا ان والده صنع رقصته الخاصة منذ زمن طويل، ومنذ ذلك الحين، تم نقلها إلى أخته الكبرى ثم له.

هذا وظهر أفراد أسرة العريسين وهم يهتفون للزوجين ويرقصون بحماس حولهم، كما ظهر في الفيديو صبي يرتدي بدلة كريمية، وقبعة رعاة البقر يتجول حول الزوجين، ما صدم المشاهدون بمقطع الفيديو الغريب متهمينهم بالعنصرية، مؤكدين ان الأمر لا يوجد فيه فكاهة أبدا، وتم الفيديو بشكل مكثف على مواقع التواصل الغجتماعي،، وجاءت أغلب التعليقات منتقدة هذا التصرف.