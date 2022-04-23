انت الان تتابع خبر مصادر رسمية تكشف تفاصيل فيديو اثار سخط الناس حول استقبال مهيب لرئيس بلدية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد ان أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بقعاء السعودية، ملابسات مقطع فيديو متداول لرئيس بلدية المحافظة الذي ظهر محاطا بعدد من الطلاب، وتكوين دائرة بشرية لحمايته من الجماهير، منذ نزوله من السيارة حتى وصوله لمقعده، أثناء دخوله إحدى المناسبات الرمضانية في المحافظة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، ان فريق أشبال التنمية التطوعي قاموا بتنظيم ممر شرفي للمدعوين، ومن ضمنهم رئيس البلدية، في مبادرة عفوية منهم، ولم تكن مدرجة في أجندة الحفل، وليس للتنمية مسؤولية عن ذلك.

وتابعت اللجنة، أنه تم تنبيه أعضاء الفريق حول هذه الملاحظة، مؤكدين أن روح المبادرة عنوان عظيم إذا ارتبطت بروح الخبرة والاستشارة، ليتم تفادي وقوع أي أخطاء دوافعها نبيلة، وطلبت خلال بيانها بدعم روح المبادرة لدى الفريق والتجاوز عن اجتهاداتهم وتشجيعهم ومشاركتهم الفرحة بنهاية البطولة بالنجاح.

وتعليقا على الفيديو الذي آثار سخط وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أمين منطقة حائل سلطان الزايدي لـصحيفة «عكاظ» ان ما حدث تصرف عفوي، قائلا ان لاحتفال مقام من قبل جمعية غير ربحية، وهي مسؤولة عن التنظيم ، كما ان رئيس البلدية لا يعلم عنه خصوصا أنه احتفال تعليمي وأطفال مدارس ومن المفترض أن يكون لدى رئيس البلدية حس أفضل لحظة وصوله».

ولقي مقطع الفيديو انتقاداً واسعاً عبر تويتر السعودية للفرق التطوعية التي تعمل في تنظيم الفعاليات والمهرجانات، والتي يختصر دورها على خدمة تطوعية للفعالية سواء في التنظيم أو الضيافة أو مساعدة كبار السن وليس لحماية الأشخاص وتامينهم، مطالبين بتدخل وزارة الموارد البشرية لإيقاف هذا التشتت للتوصيف العملي التطوعي للفرق التطوعية.