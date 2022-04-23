شوف وتتوالى عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية الجبارة للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

عروض لولو هايبر ماركت تستمر في تقديم كل ما هو جديد وحصري من عروض وتخفيضات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في رمضان، حيث تقدم في مجلة العروض الخاصة بهذا الأسبوع والذي تبدأ من يوم 19 أبريل 2022 وحتى 27 أبريل، تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المنزلية سواء من أواني الطهي أو أدوات التقديم لكي تتمكني من تقديم أروع ما لديكي في مطبخ وتعدي أشهى الأصناف لأسرتك، كما تقدم خصومات حصرية على مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية من الأجهزة الثقيلة مثل الثلاجات والغسالات وغيرها بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة الصغيرة التي لا غنى عنها في كل مطبخ.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأدوات المنزلية:

باسباتشي طقم كاسات عصير كون من ثلاث قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14.30 ريال.

هوم طقم عشاء سيراميك مجموعة مكونة 20 قطعة بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

كوريل طقم عشاء مجموعة مكونة من 16 قطعة متنوع الاستخدامات بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

شيفلاين طقم أواني طهي مكون من مجموعة بها 10 قطع بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

عرض طقم أواني ألومنيوم للطهي من شيفلاين مجموعة مكونة من 9 قطع بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.

تشيلو طقم أوعية حافظة للحرارة مكون من مجموعة ثلاث قطع بسعر 75 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

وأقوى العروض على برستيج طقم أوني طهي غير قابل للالتصاق مجموعة مكونة من 7 قطع بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 289 ريال.

مقلاة مزدوجة الجانبين مقاس 36 سم من شيفلاين بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

عرض قوي على شيفلاين مقلاة شرقية + مقلاة اضافية بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

طقم سلطانيات زجاج من هوم مجموعة مكونة من 7 قطع بسعر 22 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية المتنوعة من الثقيلة والصغيرة:

غسالة ومجفف ملابس من كاندي تحميل أمامي سعة 8 / 5 كيلو بسعر 2,099 ريال سعودي بدلاً من 2,999 ريال.

ميديا غسالة صحون مكونة من 7 برامج بسعر 1,379 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال.

عرض سوبر جنرال موقد وفرن كهربائي مقاس 50*60 مكون من أربع عيون بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

مولينكس خلاط قوة 600 واط بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

عرض فرن مايكروويف من كاندي سعة 20 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال لعمل كحك العيد وأشهى الأصناف.

نيكاي كاوية بخار قوة 2200 واط بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

فيليبس كاوية بخار قوة 2000 واط بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.