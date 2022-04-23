نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في الدول العربية وموعد عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك، وهي واحد من الأعياد التي يترقبها المسلمين في كل بقاع الأرض، وهناك الكثير من مظاهر الاحتفال بالعيد في الوطن العربي، ويهتم الكثيرون بأداء صلاة العيد لكونها تبعث السعادة والسرور في نفوس العباد، ويختلف موعد صلاة عيد الفطر في كل الدول العربية، ومن أكثر الكلمات التي تتصدر حالياً كافة محركات البحث، موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية، وقد أعلنت عنها الحسابات الفلكية الخاصة بكل دولة.

موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 2022

تقام شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية، في تمام الساعة 5:53 صباحاً وفقاً للتوقيت المحلي هنا، والذي يختلف في دقائق فقط حسب كل محافظة.

موعد صلاة الفطر في مصر

بالنسبة لموعد صلاة الفطر في مصر ستقام في تمام الساعة 5:36 صباحاً، حسب التوقيت المحلي بالقاهرة، ويختلف الموعد حسب كل محافظة بدقائق فقط.

موعد صلاة الفطر في الإمارات

تقام صلاة العيد في الإمارات في الساعة 5:43 صباحاً بتوقيت أبو ظبي المحلي.

صلاة عيد الفطر في الكويت

تقام شعائر صلاة العيد في الكويت في تمام الساعة 5:4 صباحاً حسب التوقيت المحلي.

موعد صلاة العيد في لبنان

بالنسبة للبنان تقام صلاة عيد الفطر فيه في تمام الساعة 5:42 وفقاً التوقيت المحلي.

صلاة عيد الفطر في المغرب

تبدأ شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في المغرب في تمام الساعة 5:35 صباحاً؟.

صلاة عيد الفطر المبارك في الجزائر

بينما تأتي صلاة العيد في الجزائر عند حلول الساعة 5:43.

موعد صلاة العيد في سلطنة عمان

تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك في سلطنة عمان في تمام الساعة 5:45 صباحاً حسب التوقيت المحلي هناك.

موعد عيد الفطر المبارك 2022 فلكياً

من المتوقع أن يكون عيد الفطر المبارك فلكياً في مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، في الأثنين الموافق 2 مايو المقبل، وستكون عدة أيام شهر رمضان المبارك هذا العام 30 يوماً، وسيتم استطلاع هلال شهر شوال يوم السبت الموافق 30 إبريل.

وبذلك نكون قدمنا لكم متابعينا الكرام مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في كافة الدول العربية، كل عام وحضراتكم بخير.