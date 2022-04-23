انت الان تتابع خبر الناجي الوحيد يروي اللحظات الأخيرة المؤلمة لحادث مصرع الأشقاء الثلاثة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تفاصيل مؤلمة رواها محمود الكحلاوي الناجي الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء بإنقلاب سيارتهم في قناة للري بمحافظة دمياط بمصر.

وذكر الكحلاوي الذي يدرس في كلية الهندسة اللحظات الأخيرة قبل الحادث، وأشار انه فور سقوط السيارة فى مياه الترعة، حاول إغلاق الشبابيك فى السيارة لمنع دخول المياه فى محاولة لكسب وقت حتى يأتي أحد لإنقاذهم، ولكنهم تنبهوا انهم بهذا الوضع سيغرقون تماما ولا يستطيعوا فتح الشبابيك أو الأبواب بسبب قوة دفع المياه، واستقروا على فتح الشبابيك والخروج منها إلى أعلى المياه.

وتابع الناجي الوحيد: "بعد معرفتى منهم أنهم لا يستطيعوا السباحة"، طالب الكحلاوي صديقه الطبيب بالجلوس هو وأخته الصغيرة آلاء أعلى السيارة، واصطحب أخته الكبيرة آية لتمسك به ويحاول أن يصل بها إلى شط المياه، ثم يعود بعد ذلك لانقاذهما، مشيرا ان أهالي المنطقة كانوا يقفون أعلى الترعة يحاولوا الاستغاثة بأى شخص يجيد السباحة ولكن لا أحد منهم كان يستطيع السباحة.

وتابع الكحلاوي انه حاول السباحة وآية تمسك به ولكنه شعر أنه يتحرك فى نفس المكان، ووجد نفسه عكس التيار، فتوجه إلى الجهة العكسية، وحاول السباحة ولكنه وجد آية من خلفه تسقط وتنطق الشهادة وتركته، وحاول الإمساك بها فلم ترد، وظل ينادي على الجميع لأن الطريق والترعة كان مظلما، ولم يجيبه أحد، ففقد الكحلاوي الأمل فى إنقاذهم واصابه حالة من اليأس.

وأكمل محمود انه ترك جسمه يسبح فوق سطح الماء حتى ارتطم رأسه بحجر إحدى جانبى الترعة وخرج من الماء، وبعدما خرج وجد أشخاصا يخرجون إحدى الأختين، وركبوا الإسعاف، ولكن حالتها العامة كانت سيئة تماما حتى وصلت المستشفى وتوفيت على الفور.

هذا وكان أهالي محافظة دمياط قد استيقظوا أمس على خبر حزين، بعد وفاة 3 أشقاء بكليتي الطب والصيدلة من أبناء قرية أم الرزق، بحادث سير بعد سقوط سيارتهم بالترعة.