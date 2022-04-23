انت الان تتابع خبر حفلة تعذيب وجريمة وحشية ضد شاب ثلاثيني في رمضان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لقي شاب في الثلاثينات من عمره مصرعه على يد أصدقائه الخمسة بعد أن تم استدرجه إلي منزل صديقه بعزبة البهتيني التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية في مصر.

وفي التفاصيل، مارس الأصدقاء الخمسة حفلة تعذيب ضد صديقهم "أحمد. ق"، 35عاما، الذي يعمل حدادا، بسبب خلافات معه، حتى فارق الحياة ثم ألقوا به في ترعة الإسماعيلية، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم "أحمد .ع"، يعمل بائع فول وفلافل، استدرج صديقه الى مكان سكنه بمساعدة 4 من أصدقائه، وانهالوا بالضرب علي الضحية حتي فارق الحياة.

وبعد إكمال جريمتهم، تم إلقاء جثمان صديقهم في ترعة الإسماعيلية، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهمين الخمسة.

هذا ولقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بقيام شاب بقتل صديقه بعد حفل التعذيب أجراها الأخير بمساعدة أصدقائع بعدما استدرجه إلى منزله بعزبة البهتين، بسبب خلافات بينهم، ثم قاموا بإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، لينتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتم معاينه الجثمان، واخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثه المجني عليه إلى المشرحة، وتحريرر محضر بالواقعة.

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وعلى صعيد آخر، شهد حي "الوراق" الشعبي بمحافظة الجيزة في مصر، جريمة وحشية راح ضحيتها شابين واصابة الثالث رمياً بالرصاص على يد شقيقهم على مائدة رمضان، بسبب خلاف ومشادة كلامية نشبت بين الأشقاء الأربعة على ميراث والدهم أثناء تجمعهم على الإفطار، وتطور الخلاف إلى مشاجرة، أطلق على إثرها أحدهم الرصاص وأردى اثنين من أشقائه بينما أصاب الثالت بجروح بليغة.