انت الان تتابع خبر السعودية سارة الودعاني تفجّر تصريحات صادمة حول التحرش وتسريب صورها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في لقاء لها مع الإعلامي علي العلياني، تحدثت خبيرة التجميل السعودية، سارة الودعاني عن بعض تفاصيل حياتها، منها واقعة تسريب صورة لها عن طريق الخطأ بدون حجاب عبر حسابها الشخصي على سناب شات، نافية أن تكون هذه الصورة تسببت في زيادة متابعيها عبر سناب شات.

ولفتت سارة الودعاني ان تسريب الصورة أثر عليها نفسياً، لأنها لم تكن ترغب أن تنتشر، مؤكدة انها لم تستغل هذا الأمر للبحث عن شهرة أكبر، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت لها بأن نشر الصورة لم يكن عن طريق الخطأ، وأوضحت أنها إذا كانت ترغب في نشر صورها بدون حجاب ستفعل ذلك لكنها لا تريد.

وعلى صعيد آخر، كشفت سارة الودعاني لأول مرة عن إصابتها بالاكتئاب وخضوعها للعلاج الدوائي والسلوكي على يد طبيب نفسي، رغم انها لم تكن تعاني من أزمة نفسية كبيرة ،إلا أنها ذهبت للحصول على استشارة تتعلق بالعلاقات الزوجية إلا أنها فوجئت بأنها مصابة بالاكتئاب في مرحلة متقدمة، ما دفعها للخضوع الى العلاج السلوكي والدوائي لمدة 6 أشهر ونصحت متابعيها بضرورة الفحص النفسي الدائم.

هذا واعتذرت الودعاني عن اتهامها للفتيات في وقت سابق، بأنهن السبب في قضايا التحرش، حيث أكدت حينها إنها تعمل مع الرجال بشكل يومي، وتصادف أناسًا بأشكال غريبة، وإن التحرش يعتمد على البنت نفسها، واليوم تراجعت عن كلامها واعتذرت عنه، مؤكدة أنها أخطأت في تقديرها لأنها كانت صغيرة في العمر.

وحول إمكانية تخليها عن مواقع التواصل الاجتماعي لو طلب زوجها ذلك، استبعدت سارة أن يطلب زوجها ذلك منها، مؤكدة أن زواجها كان قائماً على الاتفاق أن السوشيال ميديا جزء أساسي ورئيس من حياتها.