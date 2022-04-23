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عمر شويل - جدة يواصل برنامج الفنان رامز جلال برنامج رامز موفي ستار الذي يعرض في شهر رمضان هذا العام النجاح الكبير من خلال عرضه على شاشة قناة ام بي سي مصر يوميا على مدار شهر رمضان، وتشهد حلقة اليوم الثانية والعشرين من البرنامج الكثير من الاثارة والتشويق بعدما تم الاعلان عن نجم حلقة اليوم من البرنامج، حيث يقوم الفنان رامز بتقديم مقلب مميز يواصل من خلاله نجاح المواسم السابقة التي يتم عرضها في كل عام في شهر رمضان كما اعتاد المتابعين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار.

ضيف حلقة اليوم في برنامج رامز موفي ستار

كشفت قناة mbc مصر الناقلة لبرنامج رامز جلال برنامج رامز موفي ستار في شهر رمضان منذ قليل عن ضيف حلقة اليوم في البرنامج، وهي الحلقة التي تحل اليوم 22 من شهر رمضان، والتي يأتي بها النجم العالمي نجم كمال الاجسام بيج رامي، وهي الحلقة التي من المقرر ان تشهد اثارة ومتعة كبيرة نظرا لترقبها من قبل عدد كبير من عشاق ومحبي البرنامج المقالب الشهير رامز موفي ستار الذي بدأ عرضه بداية من أول ايام شهر رمضان هذا العام.

بيج رامي ضيف رامز اليوم في برنامج رامز موفي ستار

ويحل نجم كمال الاجسام العالمي صاحب الالقاب العالمية رامي السبيعي والشعير ببيج ورامي مساء اليوم على الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الجديدة من برنامج رامز موفي ستار، حيث يحقق البرنامج نجاح كبير منذ بداية عرضه في اول ايام شهر رمضان نظرا للنجوم الذين يخلوا ضيفوا وضحايا في البرامج المميز هذه النسخة.

موعد عرض برنامج رامز موفي ستار على قناة mbc مصر

ويعرض برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال يوميا على مدار شهر رمضان، وذلك من خلال شاشة قناة mbc مصر، حيث تعرض الحلقة الجديدة يوميا في تمام الساعة 6:25 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بالتزامن مع موعد الافطار وآذان المغرب يوميا بداية من اول ايام شهر رمضان ولمدة ثلاثين حلقة.