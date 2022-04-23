أسرع طريقة للاشتراك في مسابقة الحلم ودخول سحبي الـ 750.000 دولار

تتواصل عمليات الاشتراك من جميع الدول في مسابقة الحلم، من أجل دخول السحب على جائزتي النصف مليون دولار أمريكي الخاصة بسحب حلم الأسرة في رمضان، بالإضافة إلى جائزة بناء منزل الأحلام التي تُقدر قيمتها بـ 250 ألف دولار أمريكي، مع العلم أن المشاركات متاحة عبر طرق الاشتراك الأساسية الموضحة عبر الموقع الرسمي للمسابقة والمعتمدة منها، في حين نوضح لكم أسهل وأسرع طرق الاشتراك، مع الأخذ في الاعتبار من الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك.

الاشتراك عبر الرسائل النصية

يُمكن المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق الرسائل النصية، التي يقوم المشارك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرَّقْم المرادف لخدمة الاشتراك لبلده، أو خدمة الاتصال بالرقم الدَّوْليّ الموحد، بمجرد إرسال هذه الرسالة ثم الإجابة على سؤال المسابقة بشكل صحيح، يُعتبر الشخص مشاركًا في الحلم، وفي نفس الوقت يُمك المشاركة من خلال خدمة الاتصال الهاتفي على الأرقام الرسمية المدرجة عبر الموقع الرسمي للمسابقة لكل دولة، مع شريطة تسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح للتواصل في حالة الفوز بإحدى الجوائز.

أسرع طريقة للاشتراك

أما عن أسرع طريقة للاشتراك في مسابقة الحلم، فتتمثل في الاشتراك عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يتم تحمله عبر المنصات المختلفة لهواتف الأندرويد والآيفون وغيرها، وبعد التحميل والتثبيت على جوالك يتم اتباع الخطوات التالية:

فتح التطبيق وإنشاء مستخدم جديد.

تسجيل الدخول والتأكيد برقم جوالك.

إدخال رَقْم هاتفك المتحرك وتأكيد بياناتك.

تسجيل رمز التأكيد اللذي سيصل بواسطة رسالة نصية إلى رَقْم الهاتف.

مع العلم أنه فرو تفعيلك الاشتراك عبر تطبيق الحلم للجوالات، ستحصل على عملات رقمية في التطبيق، يستطيع من خلالها المشاركة عن طريق التطبيق، مع الأخذ في الاعتبار من ضرورة الموافقة على استقبال تنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية وأي حملات أخرى عبر موبايلك، بالإضافة إلى زيادة فرص فوزك بالإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك.