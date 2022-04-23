نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار كحك العيد 2022 من لابوار وقائمة بأسعار البسكوت والبيتي فور في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار كحك العيد 2022 من لابوار من الأمور التي يحرص على التعرف عليها الكثير من المصريين، لأن أكل الكحك والبسكوت من أهم المراسم التي يجب القيام بها احتفالاً بعيد الفطر، وعادة من أهم العادات التي يحرص عليها المصريون منذ القدم ومن أكفأ المحال في تقديمهما هو لابوار البارع في الصناعة وصاحب الكثير من الفروع على مستوى الجمهورية.

اسعار كحك العيد 2022 من لابوار

تختلف أسعار الكحك والبسكوت لدى حلواني لابوار، حسب النوع والمواد الخام المُستخدمة في الصناعة فنجد لكل نوع سعر معين يختلف عن النوع الآخر.

لذلك يمكن حصر أسعار كحك عيد لابوار على النحو التالي:-

علبة الكحك صغيرة الحجم سادة ٢٢٠ جنيه.

كيلو الكحك السادة ١٨٥ جنيه.

أما كيلو الكحك محشو عجمية ٢٢٠ جنيه.

كيلو كحك بحشو العجوة ١٨٥ جنيه.

الكحك بحشوة المكسرات المشكلة بسعر ١٥٠ جنيه للكيلو.

كيلو كحك محشو ملبن بالإضافة إلى اللوز المطحون بسعر ٢٢٥ جنيه.

علبة كحك بحشو العجمية وزنها نصف كيلو بسعر ١٠٠ جنيه.

الكحك بحشو الجوز بسعر ٢٨٥ جنيه للكيلو.

كحك بحشوة العين الجمل بسعر ٢٨٥ للكيلو.

الكحك بحشو الفستق بسعر ٣٠٠ للكيلو.

علبة كحك بحشوة عبارة عن خليط من عين الجمل والقرفة بسعر ٢٨٥ جنيه.

اسعار بسكوت العيد حلواني لابوار 2022

يختلف سعر البسكوت في حلواني لابوار من نوع لآخر على النحو التالي:-

علبة بسكوت للشاي سادة بسعر 175.

أما سعر علبة بسكوت مشكلة للشاي فهو 175.

علبة بسكوت الشاي نوعها سادة بوزن نصف كيلو بسعر ٩٠ جنيه.

وعلبة بسكوت شاي مشكلة بوزن نصف كيلو سعر 90 جنيه.

البيتيفور المغطى بصوص الشيكولاتة البيضاء بسعر 240 جنيه للكيلو.

أما البيتيفور المغطى بصوص الشيكولاتة العادي بسعر 240 للكيلو.

الغريبة بسعر 240 جنيه للكيلو.

كيلو بسكوت العيد العادي 130 ج.

وكيلو بسكوت العيد بالشوكولاتة بسعر 130 جنيه مصري.

فروع حلواني لابوار

أصبحت فروع لابوار منتشرة على مستوى الجمهورية للتسهيل على العملاء الحصول على طلباتهم بكل سهولة، وبعض فروعه كالتالي:-

فرع هليوبوليس مصر الجديدة.

عمارات الأغاخان.

شارع المصانع بالبساتين.

شارع ٢٦ يوليو بالزمالك.

سبوت مول القاهرة الجديدة.

مول معادي سيتي سنتر في المعادي.

فرع نادي الصيد بالدقي.

علاوة على فرع مصدق.

فرع محافظة الإسكندرية.

كذلك فرع محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة المشاية السفلية.

رقم حلواني لابور الموحد

للتسهيل على العملاء تم عمل خط ساخن لتوصيل الطلبات إلى أي مكان في مصر على العميل فقط الاتصال ب 19515.

وفي الختام نذكر أسعار كحك وبسكوت العيد 2022 من لابوار، مطلب للكثيرين وكذلك فروع لابوار المختلفة لذا كان من الواجب معرفتها معرفة جيدة.