نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حذف الرقم من التروكولر نهائيا Truecaller خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حذف الرقم من التروكولر نهائيا يلجأ إليها عددًا من مستخدمي تطبيق تروكولر Truecaller فهو من أكثر البرامج استخدامًا لكن قد يتعرض المستخدمين إلى مشكلة من قبل المتطفلين والرسائل المزعجة. لذا يبحثون عن رابط حذف الرقم من تروكولر أو مسح سجل البحث تروكولر أهم التطبيقات التى تستعمل من أجل التعرف على هوية المتصل من الرقم فقط. بالإضافة إلى استعمال تطبيق مكالمات ومراسلة افتراضية. بالإضافة إلى إمكانية حظر الرسائل المتطفلة وتسجيل المكالمات الخاصة بالمستخدم. وميزة الحظر التلقائي للرسائل الإعلانية. ونوضح طريقة حذف الرقم من التروكولر نهائيًا أونلاين بجانب خطوات إلغاء تنشيط تروكولر Truecaller خطوة بخطوة.

طريقة حذف الرقم من التروكولر نهائيا

بمجرد الدخول على رابط حذف الرقم من تروكولر وإتباع خطوات بسيطة يمكنكم حذف الرقم من التروكولر نهائيا بالطريقة الآتية:

تسجيل الدخول على صفحة حذف الرقم من التروكولر.

أكتب الرقم مع رمز النداء الدولي.

اضغط على “أنا لست روبوت”.

ضغط على خيار unlist أو إلغاء إدراج من أجل حذف الرقم من التروكولر.

إلغاء تنشيط حساب تروكولر

يستطيع أي مستخدم إلغاء تنشيط حساب تروكولر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

افتح تطبيق تروكولر على الهاتف المحمول.

انقر على الثلاث نقط الأفقية في زاوية الشاشة لعرض القائمة.

النقر على إعدادات البرنامج.

ادخل على إعدادات الخصوصية من خلال النقر على Privacy Center.

انقر على إلغاء التنشيط أو إلغاء الاشتراك أو بالإنجليزية Deactivate.

مسح سجل البحث تروكولر

يتمكن مستخدمو تروكولر من إزالة سجل البحث وأرقامهم تجنب المتطفلين من خلال إتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على صفحة إلغاء إدراج تروكولر. إضافة رقم المستخدم مع رمز البلد الصحيح. اختر سبب من أسباب الإلغاء. إدخال رقم التحقق. النقر على زر إلغاء الإدراج.

بذلك تكونوا قد قدمنا لكم متابعينا كافة التفاصيل عن طريقة حذف الرقم من التروكولر نهائيا Truecaller والسيطرة على رسائل المتطفلين بالخطوات، مع التعرف على كيفية مسح سجل البحث تروكولر وإلغاء تنشيط حساب تروكولر في 5 خطوات بالترتيب للتخلص من هذا الأمر الذي يعاني منه كثير من المواطنين.