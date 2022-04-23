نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم السبت 22 رمضان 1443 هلا بالعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أسواق عبد لله العثيم من افضل مقدمي العروض في كافه مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد عروض العثيم اليوم من العروض الهامة والمميزة للغايه واليتي ينتظرها الآلاف من المواطنين دائما في كل أسبوع للاستفادة من الخصومات المميزة إلي تقدمها علي كافه منتجاتها وسلعها الغذائية والرمضانية الهامة لكل منزل والتي لا غني عنها أيضا كما تقدم أيضا عروض العثيم جميع الملابس الخاصة بالرجال والنساء والأطفال وكافه مستحضرات التجميل وغيرها بمناسبه اقتراب عيد الفطر.

عروض العثيم اليوم

تتضمن عروض العثيم اقوي أنواع الخصومات التي تصل إلي نصف الثمن حيث تقدم لعملائها كافه أنواع الجوالات بمختلف أنواعها حيث تحتوي علي جوال نوكيا وايفون وريلمي وايضا جهاز سامسونج والعديد من الشاشات التليفزيونية الرائعة والتي لا تقبل المنافسة ابدآ كما تقدم كافه أنواع الأجهزة المنزلية حيث تقدم المكنسه الكهربائية والغسالة وقدر الضغط وأيضا مبرد المياه والمقلاة وصانعه الساندوتش.

مجله عروض العثيم السبت 23 ابريل

تحتوي عروض العثيم اليوم علي كافه انواع الفاكه حيث تقدم في مجله عروضها التي يبح عليها عدد كبير للغايه من الأشخاص في كافه مدن المملكة العربية السعودية في كل أسبوع جده والرياض وأيضا مدينه مكه ومنطقه السدحان لمعرفه المنتجات التي تقدمها علي كافه سلعها المختلفة والاستفادة بالخصومات التي تصل إلي 50% في كافه متاجرها والمولات الخاصة بعبد لله العثيم لذالك سارعوا في الاستفادة قبل نفاذ العرض.

تحتوي عروض العثيم في يوم السبت علي كافه أنواع التمر حيث تقدم تمر الأصيل خضري فاخر وتمر الأصيل وعجينه التمر وتمر جلاكسي بسعر 39.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي تمر انتاج النخيل والخضار المشكل المجمد بسعر 4.25 ريال سعودي وملوخية مجمده بسعر 3.50 ريال سعودي وستربس دجاج وجوافه وزيتون معلب وبطاطس وخضروات مشكله وسمبوسه بالجبن أيضا.

تقدم عروض العثيم اليوم في العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان تابلت اكسيد بسعر 339 ريال سعودي وأيضا جوال اي تسي ال 125 ريال سعودي وتابلت سامسونج اي 7 تي 505 ريال سعودي وجوال تكنو وجوال سامسونج وشاشاه سوبر جنرال وبطاريه والعديد من الأجهزة الاخيره التي تجدونها مرفقه في الصور الخاصة بالعرض الأسبوعي.

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