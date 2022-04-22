نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات لولو ماركت بخصومات كبيرة على حلويات العيد ومقاضي رمضان في المقال التالي

يقدم لولو هايبر ماركت بتقديم أقوى الخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك الرمضانية وجميع احتياجاتك من البقالة وجميع احتياجات أسرتك من لولو هايبر ماركت، حيث يقدم في هذا الأسبوع عروض على الحلويات الرمضانية، واللحوم الطازجة، والأسماك الطازجة بأنواعها المختلفة، وأكياس الدجاج، والخضروات، والفاكهة الطازجة، ومنتجات الألبان، شاشات التلفاز، والكثير من العروض الأخرى بأسعار تنافسية ويمكنك الحصول على الكثير من العروض عند زيارة لولو هايبر ماركت. تخفيضات لولو ماركت نستلة حليب مبخر محلى وزن 450 جرام سعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال.

نسكافيه 3 في 1 سعر العلبة 29.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

ماجي شوربة الدجاج بالشعرية 60 جرام × 12 قطعة بسعر 39.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال. مكعبات مرقة ماجي الدجاج 20 جرام (24 + 4) مقابل 14.95 ريال بدلاً من 21.5 ريال سعودي. خلطة كبسة ماجي 37 جرام مقابل 4.95 ريال بدلاً من 6.60 ريال. ليبيز كاتشب الطماطم 760 جرام بسعر 10.95 ريال للحبة بدلاً من 15.5 ريال سعودي. هايبر لولو سنيكرز/ مارس/ باونتي شوكولاتة مصغرة 247-285 جرام سعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

شوكولاتة جالاكسي بالحليب ناعمة/ كراميل / بالبندق 266 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

جالكسي شوكولاتة مشكلة مصغرة وزن 500 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 35.15 ريال. مالتيزرس شوكولاتة كيس وزن 175 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 16.5 ريال.

ام & إمز شوكولاتة فول سوداني وزن 180 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.5 ريال.

شوكولاتة كواليتي ستريت علبة وزن 850 جرام مقابل 54.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال بخصم قدره 25 ريال سعودي. شوكولاتة كيت كات 2 أصابع 20.5 جرام (20 +2) بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.05 ريال. لولو هايبر ماركت قودي مكرونة فيتوتشيني أو مكرونة لازانيا وزن 500 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 13.5 ريال.

صلصة قودي تكا ماسالا/ الباربكيو الكورية/الترياكي/ دجاج بالزبدة/ الطاجن المغربي وزن 350 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

مكرونة تريفا متنوعة سعر الحبة 1.95 ريال بدلاً من 3.05 ريال. مجدي هيل حب ممتاز إكسترا وزن 80 جرام مقابل 15.95 ريال بدلاً من 20 ريال.

فلفل أبيض ناعم مجدي وزن 100 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً 17.90 ريال سعودي. lulu market سيارا برجر بقري 20 قطعة وزن كيلو جرام مقابل 18.95 ريال بدلاً من 29.5 ريال.

كيري جبنة مربعات مقابل 19.95 ريال بدلاً من 30 ريال. أمريكانا برجر دجاج بالبقسماط وزن 840 جرام 18.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال سعودي.

أرأس زيت زيتون سعة 500 مل بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال. لانجنيز عسل نحل صافي وزن 500 جرام مقابل 28.95 ريال بدلاً من 47.25 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات لولو ماركت بخصومات كبيرة على حلويات العيد ومقاضي رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات لولو ماركت بخصومات كبيرة على حلويات العيد ومقاضي رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.