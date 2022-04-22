نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية الجديدة على جميع السلع الغذائية والإلكترونية بأقل سعر في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية هذا الأسبوع تتسم بالتميز والتنوع على كافة مقاضي رمضان ومقاضي البقالة، كما توجد مجموعة من الخصومات على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي، واللحوم الطازجة، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات العناية بالأطفال، وأكياس الدجاج، والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة هايبر بنده. عروض بنده الأسبوعية حصريا لعملاء بنده بلس يقدم هايبر بنده باقة من العروض على جوالات سامسونج بتخفيضات كبيرة، كما يمكن للمشترين دخول السحب للحصول على فرصة للفوز بقسائم شرائية كل يوم بقيمة ألف ريال سعودي.

احصل على خصم قيمته 24 ريال عند شراء هاتف سامسونج A12 مقابل 575 ريال بدلاً من 599 ريال.

جوال سامسونج أي 02 بسعر 399 ريال بدلاً من 425 ريال سعودي.

اشتري هاتف سامسونج أي 52 إس + 8 جيجا بايت مقابل 1419 ريال بدلاً من 1659 ريال. سامسونج أي 52 بسعر 1129 ريال بدلاً من 1249 ريال بخصم قيمته 120 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 03 + 2 جيجا بايت مقابل 349 ريال بدلاً من 369 ريال.

جهاز أندرويد للتلفزيون مي بسعر 159 ريال بدلاً من 199 ريال. تلفزيون دورا 50 بوصة إل اي دي بسعر 1199 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي، يحصل المشتري على خصم بقيمة ألف ريال.

تلفزيون إمبكس جلوريا 55 بوصة مقابل 1299 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي بخصم 900 ريال.

سامسونج تلفزيون 40 بوصة مقابل 1199 ريال بدلاً من 1642 ريال.

احصل على تلفزيون دورا 42 ريال بخصم 800 ريال بدفع 899 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي.

ادفع 1499 ريال بدلاً من 2299 ريال واشتري جهاز تلفزيون تي سي إل 50 بوصة، واستفد من الخصم بقيمة 800 ريال. هايبر بنده جبنة مربعات كيري (3 × 216 جرام) مقابل 24.95 ريال بدلاً من 30.95 ريال.

اشتري جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك ( 2 × 910 جرام ) مقابل 34.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

عسل طبيعي الشفاء مرطبان وزن 750 جرام مقابل 39.95 ريال للحبة بدلاً من 63.95 ريال.

زيت زيتون بكر ممتاز بنده عبوة 500 مل مقابل 14.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي. قهوة سعودية الصمان (10 × 30 جرام) سعر الحبة 29.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

أكياس شاي الإفطار الإنجليزي توينجز (100 كيس) سعر الحبة 34.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال.

خمس حبات من فول مدمس خلطات ندى وزن الحبة 400 جرام مقابل 9.95 ريال فقط بدلاً من 29.75 ريال سعودي. اشتري حلاوة طحينية ماركة الخروف سعر الكيلو 11.95 ريال بدلاً من 14.5 ريال.

كيلو مخلل مصري مشكل بسعر 6.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية الجديدة على جميع السلع الغذائية والإلكترونية بأقل سعر - ثقفني

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