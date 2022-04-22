شوف خصومات العيد من بنده 50% على جميع الأجهزة و الشاشات تسوق الآن

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عروض بنده السعودية، سوق بنده يكون من الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر يتضمن على أكبر المجموعات القوية ومعها أهم الأعمال الرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية، وذلك يتم لتشييد وبناء شركة تعد من أقوى الشركات الناجحة بين كل المتاجر والشركات بالمملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يشمل على أكبر وأروع المجموعات التي عملت على تمهيد طريقها لبناء التصورات الإيجابية المتعددة.
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عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر يقوم بخدمة الكثير من العملاء التي وصل عددهم إلى مائة مليون وستون زبون تقريبًا يتم تواجدهم بالمملكة وجمهورية مصر العربية أيضًا، وكذلك فإن سوق بنده يكون من أهم القطاعات الضرورية المتخصصة في مجال التجزئة، فهو لديه السجل القوي والمتميز الذي يعود لسنة 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على مسحوق الكزبرة مقدار 100 جرام عدد اثنان حبة تكون بسعر 6.95 بدلًا من 9.90 ريال سعودي.
- 9 + 3 من مناديل الحمام نوعها كلينكس تكون بسعر 17.95 بدلًا من 29.75 ريال سعودي.
- 350 متر من المناديل الجامبو نوعها رول فاين تكون بسعر 17.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 300 + 50 متر من المناديل ماكسي رول نوعها المشوار تكون بسعر 14.95 بدلًا 20.95 ريال سعودي.
- سعر البطانية مع الدمية يكون 25 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.
- طقم الغطاء المكون من 6 قطع مع الوسادة حجم 50 * 70 سم تكون بسعر 15 بدلًا من 22 ريال سعودي.
- تي شيرت البناتي بالأكمام الصغيرة تكون بسعر 15 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- تي شيرت بولو الرجالي مع الأكمام الصغيرة يكون بسعر 25 بدلًا من 35 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من البنطلون البناتي يكون بسعر 15 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- 75 مل من معجون الأسنان نوعه بيو سيجنال يكون بسعر 18.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- كريم الجسم من النوع فازلين مقدار 200 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 25.25 ريال سعودي.
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