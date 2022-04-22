شوف تنزيلات العيد من جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصم 57% في مكتبات جرير أون لاين jarirbookstor

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عروض جرير المملكة العربية السعودية، مكتبة جرير تكون من إحدى المتاجر الكبيرة والقوية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم وصول العدد الخاص بالفروع إلى تسعة وثلاثون فرع في الكثير من الأماكن المختلفة بالمملكة العربية السعودية، كما أن المكتبة متواجد بها ألف ومائتان شخص من الكثير من الجنسيات، وأيضًا فإن أول فرع يخص المكتبة كان في عام 1979 بمحل حجمه صغير متخصص لبيع المنتجات القرطاسية والمدرسية والمجلات والكتب بشارع المتنبي في الرياض.
أحدث عروض وتخفيضات مكتبة جرير على الجوالات وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها تصل إلي 60%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير من المكاتب التي تقوم بتقديم أكبر الخصومات القوية ومعها العروض المذهلة والرائعة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هذه الشركة تصبح منافسة للكثير من المناطق الثانية، حيث أن تلك المكتبة من المكاتب التي لها دور مهم لتقديم العروض والخصومات على الأجهزة المنزلية والكهربائية وهواتف الجوال والأدوات المنزلية أيضًا وغيرها، وكذلك فإن المكتبة تقدم الكثير من العروض والخصومات على كل المستلزمات الدراسية ولعب الأطفال.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على فلاد لايت كام من يوفي يدعم الواي فاي أو البلوتوث ومساعد جوجل ويكون متوافق مع أمازون اليكسا يكون بسعر 679 بدلًا من 849 ريال سعودي.
- الكمبيوتر المكتبي الكل في واحد من النوع اتش بي من الجيل الحادي عشر يكون بسعر 2699 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- ساعة من النوع ابل واتش الإصدار 7 تكون 45 مم الهيكل المصنوع من الألومنيوم السوار الرياضي من النوع نايكي باللون الأسود البلاتيني يكون بسعر 1849 بدلًا من 1969 ريال سعودي.
- حقيبة وجبة الغذاء من النوع اتريوم تويل فلامينجو باللون الوردي أو الأزرق يكون بسعر 55 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع جان سبورت سوبر بريك التي تتناسب مع جهاز 15 بوصة يكون بسعر 129 ريال سعودي.
- بطارية كثيرة الاستعمالات من دوراسيل AAA تكون 1.5 فولت بسعر 32 ريال سعودي.
- عبوة الحبر السائلة من النوع اتش بي 652 باللون السماوي أو الأصفر أو الأرجواني يكون سعرها 61 ريال سعودي.
- عبوة الحبر السائل من النوع اتش بي 652 باللون الأسود يكون بسعر 72 ريال سعودي.
- المشط الحلزوني للملازم السعة 19 مم من البلاستيك باللون الأبيض يكون بسعر 5 ريال سعودي.
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