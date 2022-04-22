نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات واكسسوارات الجوال بأوفر عروض العيد 2022 من اكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العيد 2022 بدأت في اكسترا السعودية، مع أوفر عروض اكسترا للجوالات واكسسوارات الجوال، وأسعار مميزة لكافة العملاء، فأطلقت اكسترا نشرة تخفيضات بمناسبة عيد الفطر وذلك تحت شعار “عيدكم اكسترا”، لتستطيع تسوق الإلكترونيات والهواتف الذكية بسعر مخفض، فبعد أن قدمت لنا إكسترا خصومات لشهر رمضان تستمر خصوماتها وعروض حصرية بمناسبة عيد الفطر.

عروض اكسترا للجوالات بأوفر عروض العيد

استفيد من عروض العيد 2022 على الجوالات وبادر بتسوق الجوال المفضل لديك بمواصفات تتناسب مع احتياجاتك من الجوال، بما في ذلك من مساحة التخزين، حجم الشاشة، الرامات وغيرها من المواصفات، التي تتوافر بتنوع في الهواتف الذكية، ومنها ماركات متميزة من حيث المواصفات والشكل مثل سامسونج، فيتوافر جوال سامسونج جلاكسي اس 21 بلس، بشبكة 5G، سعة 128 جيجابايت، واصدارات أجدد مثل سامسونج جلاكسي S22، شاشة 6.1 انش، مع 8 جيجا رام لذا يعمل الجوال بكفاءة عالية.

سامسونج جلاكسي زد فليب 3 بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S21 FE، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي S22 بسعر 3499 ريال سعودي.

ايفون اكسترا عروض العيد

تخفيضات على أسعار أجهزة الايفون في عروض العيد 1443هـ، فأيًا كان الجوال التي تبحث عنه بين سلسلة ايفون 11 وحتى ايفون 13 ستجده في التخفيضات، مع امكانية الاختيار بين مساحة التخزين الأنسب لك، من 64 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت.

ايفون 13 برو بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي.

اكسترا ايفون 11 باللون البنفسجي، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3559 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

اكسترا اكسسسوارات الجوال

اكسسوارات جوال ايفون، سامسونج، هواوي، متاحة في عروض العيد 2022 داخل فروع اكسترا بالمملكة، أو على الموقع الإلكتروني، وبخصومات حتى 50%، ومنها ساعة ذكية سامسونج جلاكسي watch 3، وساعات ذكية أخرى من ابل وهواوي، وهناك كابلات الشحن اللايتنتغ، وأنواع مختلفة من الشواحن مثل شاحن متنقل، شاحن سيارة، شاحن جداري.

ساعة سامسونج جلاكسي 3 بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

كابل شاحن ابل بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

العروض مستمرة في اكسترا السعودية حتى يوم 30 أبريل، وبامكانكم التمتع بتلك التخفيضات سواء عن طريق زيارة معارض إكسترا بالمملكة، فيوجد 47 معرض، أو من خلال شراء الجوالات والإلكترونيات اونلاين من خلال الموقع الخاص بإكسترا.