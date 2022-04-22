شوف أقوى عروض العثيم الرمضانية العملاقة على الهواتف الذكية والسلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim

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عروض العثيم تقدم مجموعة مميزة ومختلفة من العروض والخصومات على مختلف المنتجات والأجهزة المميزة والتي تتميز بجودة ومواصفات عالية. نستعرض لكم من خلال مجلة عبد الله العثيم أهم العروض على مختلف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وكذلك مجموعة السلع الغذائية الهامة لشهر رمضان والتي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل كان. أقوى عروض العثيم الرمضانية العملاقة على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية بخصومات مذهلة ALOthaim اشتري تابلت اكسيد من الجيل الرابع بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجا بايت، ورام بسعة 2 جيجا بايت. كما يعمل بنظام أندرويد، ومزود بشاشة مقاس 7 بوصة، وكاميرا بدقة 5 ميجا بكسل. بسعر 339 ريال سعودي. احصل على تابلت سامسونج أي 7 تي 505 مصنف من الجيل الرابع، ومزود ببطارية سعتها 7040 مللي أمبير، ويعمل بنظام أندرويد. أما بالنسبة لسعة الرامات فهي 3 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية سعتها 32 جيجا بايت. بالإضافة لحجم الشاشة 10 بوصة، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل. متوفر فقط بسعر 1049 ريال سعودي.

متوفر في متاجر العثيم جوال سامسونج أي كور 03، من الجيل الرابع، ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، وشاشة حجمها 6.5 بوصة، ويعمل بنظام أندرويد. كما أن الهاتف مزود بذاكرة تخزين داخلي سعتها 32 جيجا بايت، ورام بسعة 2 جيجا بايت. احصل عليه فقد مقابل 399 ريال سعودي.

احصل على خصم 400 ريال على شاشة امبكس سمارت، تلفزيون ذكي مزود بشاشة مقاس 65 بوصة، ومزود بخدمة واي فاي. كما أن بها منفذ يو اس بي، وتتميز بدرجة وضوح عالية الجودة 4K. بسعر 1799 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الرمضانية على السلع الغذائية اشتري شوكولاتة جالكسي جواهر للحبة وزن 900 جم، بالإضافة لخصم 10%. بسعر 44.95 ريال بدلاً من 88.95 ريال سعودي، كما متوفر لكل عميل شراء ثلاثة حبة.

خصم 18 ريال على أرز جرين فارمز كرنل بسمتي أبيض، للكيس بوزن 10 كيلو جرام. بسعر 54.95 ريال بدلاً من 72.95 ريال سعودي. ومتوفر لكل عميل 2 كيس. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الرمضانية العملاقة على الهواتف الذكية والسلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

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