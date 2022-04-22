شوف أقوى عروض بنده هايبر بنده للعيد على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

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عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى عروض شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة، مع تقديم فرصة عظيمة للحصول على رصيد قسائم شراء بقيمة 1000 ريال سعودي قيمة شرائية، مع العلم أن هذه العروض متوفرة في جميع فروع بنده هايبر بنده السعودية والمنتشرة حول المملكة العربية السعودية، وغيرها العديد من العروض على جميع مستلزمات العيد من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، كما تتوفر هذه العروض من يوم 13 أبريل 2022 وحتى يوم 27 أبريل. أقوى عروض بنده هايبر بنده للأجهزة الكهربائية: محضرة طعام من كينوود بسعر 209 ريال سعودي بدلاً من 309 ريال.

كولين محضر طعام كامل القطع 6*1 بسعر 194 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

شواية كهربائية من كولين قوة 2000 واط بسعر 75 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

سينكور خلاط يدوي بسعر 75 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

قدر ضغط كهربائي من كولين سعة 6 لتر بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 285 ريال. عرض عصارة كليك أون بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

مايكروويف شارب سعة 20 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

فرامة لحم كولين بسعر 169 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

غلاية كهربائية من كينود من الأستانلس ستيل سعة 1.7 لتر بسعر 115 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

قطاعة خضروات من كولين قوة 300 وات بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

كليك أون خلاط يدوي قوة 350 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال. عروض الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون: جوال سامسونج أي 12 بسعر 575 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

هاتف سامسونج أي 02 أندرويد سعة 32 جيجا بايت بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 425 ريال.

سامسونج اي 52 إس، سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 1,419 ريال سعودي بدلاً من 1,659 ريال.

سامسونج اي 52 بسعر 1,129 ريال سعودي بدلاً من 1,249 ريال.

سامسونج اي 3، سعة 2 جيجا رام و 32 جيجا بايت بسعر 349 ريال سعودي بدلاً 369 ريال. مع العلم أن جميع عروض الجوالات هذه خاصة بالأعضاء فقط. جهاز أندرويد للتلفزيون مي بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

تلفزيون دورا مقاس 50 بوصة بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال.

إمبكس جلوريا شاشة تلفزيون ذكية مقاس 55 بوصة بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال. مع العلم أن جميع عروض شاشات التلفزيون تتمتع بخدمة التوصيل المجاني إلى المنازل. عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده هايبر بنده للعيد على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - ثقفني

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