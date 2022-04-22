نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده 70% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده 70% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية شهر رمضان، حيث يتوفر خلاط يدوي كي اون 300 وات بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%، يتوفر خلاط مع وعاء كولين 150 وات بسعر 69 ريال بدلا من 95 ريال خصم 27%، يتوفر خلاط يدوي كينوود سداسي السرعات بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال خصم 36%، يتوفر خلاط يدوي سنكور 4 في 1 بسعر 179 ريال بدلا من 259 ريال خصم 31% ضمن عروض شهر رمضان الكريم.

خصومات هايبر بنده 70% على جميع الأجهزة

تتوفر قلاية كليك أون بسعر 139 ريال بدلا من 439 ريال خصم 69%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 عرض حصري للأعضاء عصارة سنكور بسعر 99 ريال بدلا من 269 ريال خصم 63%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده غلاية كهربائية اريتي باللون الأبيض بسعر 39 ريال بدلا من 109 ريال خصم 64%، يتوفر شاحن متنقل بور و 10 آلاف مللي أمبير بسعر 39 ريال بدلا من 139 ريال خصم 72%.

عروض شهر رمضان هايبر بنده

يتوفر تابلت الكاتيل واي فاي + غطاء حجم 10 بوصة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام بسعر 499 ريال بدلا من 549 ريال خصم 10% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر رمضان، يتوفر تابلت للأطفال تكي ميني الكاتيل بسعر 359 ريال بدلا من 399 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون تي سي ال كي وليد 55 بوصة اندرويد يدعم تقنية 4k بسعر 2599 ريال بدلا من 3449 ريال خصم 25%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر لينوفو K4 بلس سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام يدعم تقنية 4G، كاميرا خلفية 8 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية ثنائية 2 + 2 ميجا بكسيل بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال خصم 29% ضمن عروض شهر رمضان 2022، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده أبل أيفون 13 برو ماكس حجم الشاشة 6.7 بوصة سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، كاميرا خلفية 12 ميجا بكسيل و كاميرا أمامية 12 ميجا بكسيل بسعر 4749 ريال بدلا من 5199 ريال خصم 9%.

عروض شهر رمضان 2022

يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء هاتف هواوي نوفا 9SE سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة 4G، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسيل و الخلفية رباعية 108 + 8 + 2 + 2 بسعر 1179 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان الكريم 2022 هاتف لينوفو K14 سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام شبكة 4G، كاميرا امامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 13 + 2 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 499 ريال خصم 30%.

يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض خاص هاتف نوكيا C30 سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام، كاميرا امامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 13 + 2 ميجا بكسيل بسعر 489 ريال، يتوفر نوكيا بلس C1 سعة 16 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا امامية خلفية 5 ميجا بكسيل بسعر 269 ريال بدلا من 319 ريال خصم 16% ضمن عروض شهر رمضان الكريم.