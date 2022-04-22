نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا على الجوالات عروض العيد من Extra بخصومات هائلة في المقال التالي

يطرح موقع اكسترا عروض اكسترا الجديدة على الجوالات بأقل الأسعار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث يرغب العديد من الأشخاص في شراء الهدايا للأمهات والزوجات تقديراً لمجهودهن خلال أيام شهر رمضان، لتكون عيدية مميزة، كما يقدم بعض الخطاب الهواتف الذكية بدلاً من العيدية، وتقدم اكسترا أكثر من علامة تجارية من الهواتف الذكية على رأسها أبل أيفون، بالإضافة إلى شاومي، هونر وغيرها من الماركات العالمية. عروض اكسترا احصل على خصم بقيمة 500 ريال عند طلب أبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي، 256 جيجا بايت المعروض مقابل 5199 ريال بدلاً من 5699 ريال سعودي، كما يمكنك الحصول على هذا المنتج بالتقسيط من اكسترا عبر شركة تسهيل للتمويل، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة يمكنكم دفع مبلغ 249 ريال كل شهر لمدة 36 شهراً، كما أنه لا توجد رسوم على التوصيل العادي.

اشتري جوال أبل أيفون 13، 5 جي سعة 128 جيجا بايت مقابل 3249 ريال بدلاً من 3799 ريال، ووفر 550 ريال سعودي كما توجد هدايا مجانية مع الجهاز يختار المشتري واحدة منها، إذا كنت ترغب في تقسيط ثمن الجوال يمكنك دفع قسط شهري 156 ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات.

أبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي، سعة 128 جيجا احصل عليه مقابل 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال بخصم نقدي 300 ريال سعودي. موقع اكسترا هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو، 5 جي سعة 128 جيجا احصل عليه مقابل 1499 ريال فقط، يشمل العرض هديتين مجانيتين بقيمة 698 ريال. احصل على نسبة خصم 6.11% عند طلب جوال سامسونج جالكسي إيه 02، 4 جي سعة 32 جيجا مقابل 399 ريال بدلاً من 425 ريال.

نسبة خصم 31.83% يحصل عليها المشتري عند طلب جوال هونر 50، 5 جي سعة 128 جيجا هونر كود مقابل 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال لتكون قيمة الخصم 700 ريال سعودي، وفي حالة التقسيط يتم دفع قسط شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً. Extra offers جوال هواوي نوفا 9 إس إي، 4 جي سعة 128 جيجا بايت احصل عليه مقابل 1199 ريال شاملاً هدية مجانية بقيمة 189 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا 5 جي سعة 256 جيجا بايت مقابل 5299 ريال سعودي، السعر يشمل هدية مجانية بقيمة 825 ريال مع المنتج، كما يوجد تقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل بدفع قسط شهري 254 ريال لمدة ثلاثة أعوام. عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الجوالات عروض العيد من Extra بخصومات هائلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا على الجوالات عروض العيد من Extra بخصومات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.