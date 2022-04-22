شوف عروض لولو هايبر ماركت على مستلزمات رمضان lulu hypermarket

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في هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر ماركت أقوى العروض والخصومات على جميع المنتجات المنزلية والمنتجات الأساسية والمنتجات الرمضانية وجميع منتجات البقالة بأسعار تنافسية، حيث يمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج، والكثير من الأسماك بأنواعها المختلفة عند زيارة لولو هايبر ماركت، كما يمكنك الحصول على الحلويات الرمضانية، وهواتف المحمول الذكية، والأجهزة الكهربائية، وشاشات التلفاز، وأواني الطهي، والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند التسوق من لولو هايبر ماركت. لولو هايبر ماركت بطاطس شيبس ليز ثلاث حبات مقابل 14.95 ريال بدلا من 20.70 ريال.

بسكويت مالح تابيسكو ريتز سعر الحبة 14.95 ريال بدلا من 13.95 ريال.

احصل على حبة من بسكويت أوريو متنوع بسعر 13.95 ريال بدلا من 17.5 ريال. وفر 14 ريال عند شراء مكرونة باريلا ثلاث حبات، وزن الحبة 500 جرام مقابل 9.95 ريال فقط بدلا من 24 ريال.

زيت ذرة عافية سعة 2.9 لتر سعر الحبة 46.95 ريال.

شمس زيت دوار الشمس ربطة تحتوي على عبوتين سعة العبوة لتر ونصف مقابل 36.95 ريال سعودي.

فول مدمس حدائق كاليفورنيا متنوع وزن الحبة 450 جرام سعر الثلاث حبات 9.95 ريال بدلا من 18.75 ريال. عروض لولو حفاضات بامبي سروال متنوع سعر الحبة داخل العرض 55.95 ريال بدلا من 66.95 ريال.

أكياس قمامة قابلة للتحلل يأتينا مقابل 19.95 ريال بدلا من 24.25 ريال.

برسيل شامبو العباية عبوة سعة 2.9 لتر وعبوة أخرى سعة 500 مل بسعر 39.95 ريال بدلا من 49.5 ريال.

احصل على بريل السائل لغسيل الصحون بالليمون سعة لتر بالإضافة إلى 500 مل زيادة، سعر الحبة 9.90 ريال بدلا من 15.25 ريال سعودي.

برسيل مسحوق غسيل 6.8 كيلو مقابل 44.95 ريال بدلا من 59.95 ريال. برسيل جيل منظف سعة 4.8 لتر/ برفيوم 4.2 لتر مقابل 39.75 ريال بدلا من 63.95 ريال سعودي.

منظف المطبخ كلوركس/ منظف متعدد الاستخدامات مقابل 13.95 ريال بدلا من 21.25 ريال. هايبر لولو لولو ملبار برانا 5 قطع ثلاثة أكياس وزن الكيس 350 جرام مقابل 12.95 ريال بدلا من 14.95 ريال.

لحم عجل صغير مجمد لولو وزن 900 جرام بسعر 17.95 ريال بدلا من 26.95 ريال سعودي. لولو ماء الورد اصطناعي عبوة 450 مل مقابل 3.25 ريال بدلا من 6.95 ريال.

زيت جوز الهند من لولو زجاجة 2 لتر بسعر 31.95 ريال بدلا من 45.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت على مستلزمات رمضان lulu hypermarket - ثقفني

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