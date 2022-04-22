شوف تحطيمات أسعار في تنزيلات العيد من مكتبات جرير بخصم يصل إلى 50% بجميع الفروع على الجوالات واللابتوبات

باقي فقط أيام معدودة على إنتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر الكريم، لهذا تقدم لكم مكتبات جرير كثير من الخصومات المميزة على مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة لديها بخصومات تبدأ من 10% وحتى 50%، حيث يمكنكم إيجاد جميع أنواع الجوالات الحديثة المتطورة بأقل الأسعار ومن أفضل الماركات العالمية، ويمكنكم أيضاً إيجاد مجموعة مميزة من اللابتوبات المتطورة، وغيرهم من إلكترونيات متطورة عديدة، كل هذه العروض وأكثر تجدونها فقط عبر موقع ثقفني من خلال هذه المقالة وغيرها، وإليكم التفاصيل:

عروض مكتبات جرير المميزة بكل الفروع بمناسبة عيد الفطر المبارك

تتوفر من خلال مكتبات جرير عروض مميزة عديدة طوال شهر رمضان المبارك على الكثير من اللابتوبات الحديثة المطورة، ومنها: خصم خاص على سعر لابتوب أسوس زين بوك دو بحجم 14 بوصة وإمكانيات متطورة عديدة، وخصم آخر منهم على سعر لابتوب أسوس X515 بحجم 15.6 بوصة، وعرض آخر منهم على سعر لابتوب أسوس فيفو بوك برو 16 إكس، وغيرهم.

عروض مكتبات جرير اليوم في المملكة العربية السعودية

تتوفر أيضاً داخل مكتبات جرير خصومات ضخمة على أسعار: آبل أيفون 13 ميني، وعلى سعر آبل أيفون 13 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس باللون الأخضر، وعرض آخر منهم على سعر الكمبيوترات المحمولة الأخرى من شركة أسوس، وتخفيض جيد منهم على سعر سامسونج جالكسي رد فلفيت زد فليب 3، كما يوجد عرض آخر منهم على سعر الكمبيوتر اللوحي من هواوي ميت باد 10.4، وخصم آخر منهم على سعر شاشة الألعاب من بينكو بحجم 27 بوصة ال أي دي بخصم 20%، هذا بالإضافة إلى عرضهم المميز على سعر هايير اكس كلاود ستينجر كور سماعة الرأس للألعاب مع ميكروفون دوار باللون الأسود.

تخفيضات نهاية رمضان في كل فروعه Garir offers

نستكمل معكم أقوى عروض حصرية على أسعار: أبل أيباد اير 10.9 من الجيل الرابع، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف آبل أيباد 9، وخصم آخر منهم على سعر الكمبيوتر اللوحي من Apple مع واي فاي بسعة 256 جيجابايت، وغيرهم من خصومات على أسعار أجهزة أخرى.