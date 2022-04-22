نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض لولو لعيد الفطر في جميع الفروع حتى نفاذ الكميات من مهرجان لولو الرمضاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر عدة خصومات خاصة بجميع فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بفروع مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصومات خاصة على أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بأنواعهم، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أكبر وأهم ماركتات البيع بالتجزئة في جميع الفروع في معظم الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي، حيث لديهم مجموعة ضخمة من المنتجات الغذائية وغيرها، والتي سنعرضها لكم بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية بجميع الدول العربية، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت في عيد الفطر المبارك Lulu offers

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت مجموعة ضخمة من العروض الحصرية على أسعار اللحوم والأسماك بأنواعهم، ومن بينهم: خصم مميز على سعر لحم الجاموس الهندي المفروم والمكعبات بالكيلو، كما لديهم خصم آخر على سعر مكعبات اللحم البقري النيوزلاندي، وعلى سعر لحم الحاشي الصغير المحلي الطازج بالعظم، وخصم آخر منهم على سعر لحم نعيمي الشاه من السعودية الكاملة، وخصم آخر منهم على سعر لحم الخروف الكامل المقطع من سواكاني الطازج، وخصم آخر منهم على سعر اللحم البقري الباكستاني بالعظم.

تنزيلات خاصة وعروض مميزة من لولو السعودية Lulu offers

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض لولو هايبر ماركت، ومن بينهم: خصم مميز على سعر السمك البلطي الصغير، وعرض آخر منهم على سعر سمك جست تريفالي الصغير، وخصم آخر منهم على سعر الروبيان المطبوخ بالكيلو، كما بالفروع تنزيلات حصرية على أسعار السمك الشيري الوسط، وعلى سعر سمك الهامور الكبير.

تنزيلات السعودية في كل فروع لولو ماركت حتى نهاية رمضان

توجد أيضاً داخل فروع لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية خصومات خاصة على أسعار: اللوز الذهبي الأمريكي، وخصم آخر منهم على سعر الزبيب الذهبي بالكيلو، كما لديهم عرض مميز على سعر التمر المجدول الجامبو، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الفلفل الأسود الحب الكامل، وعروض أخرى منهم على أسعار الليمون الأسود الجاف، وكذلك تجدون حبل تين باكستاني مجفف وزيتون أسود أسباني كبير بأسعار مميزة، بالإضافة إلى وجود دجاج محمص مدخن من الفلة.