نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة انسداد حوض المطبخ والحمام بطرق سحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة انسداد الحوض من أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من ربات المنازل وذلك ما يدفعها للبحث عن أسرع الطرق التي تعمل على تسليك الحوض واستطعنا خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم أفضل الطرق التي يعتمد عليها في تسليك الحوض.

أفضل طرق لتسليك الحوض:

هناك أكثر من طريقة يمكن أن يعتمد عليها في تسليك الحوض وإليكم في مقالنا التالي بعض تلك الطرق:

تسليك الحوض بمكبس تنظيف حوض الغسيل.

هذه الطريقة بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تسليك الحوض بمكبس تنظيف حوض الغسيل:

أولًا يتم ملء الحوض بالمياه الساخن.

بعد لك يتم وضع المكبس على مصرف الحوض ثم يتم الضغط عليه بصورة مستمرة من اعلى إلى أسفل وفي حالة تواجد حوض مزدوج فهنا يتم إغلاق فوهة الحوض الخر بقطعة من القماش.

ثم يتم رفع المكبس عن الفوهة من أجل أن يتم التأكد من أن عملية تسليك الحوض قم تمت بنجاح.

يتم تكرار الخطوات السابقة لحين أن تنجح العملية.

تسليك الحوض بالخل وكربونات الصودا:

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تسليك الحوض بالخل وكربونات الصودا:

أولًا يتم ارتداء قفازات مطاطية من أجل حماية اليدين.

بعد ذلك يتم التخلص من المياه المتجمعة حول الحوض.

ثم يتم وضع كأس من مسحوق كربونات الصودا في فوهة الحوض والحرص أن تتغلغل الكربونات في فوهة الحوض.

بعد ذلك يتم وضع كأس من الخل فوق كربونات الصودا ويتم الانتظار لمدة خمسة دقائق.

ثم يتم سكب المياه الفاتر في الحوض للتأكد من أنه قد تم تسليكه والمهمة قد تمت بنجاح ويمكن استخدام المياه المغلي بدلًا من الفاتر.

يتم تكرار الخطوات السابقة أكثر لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

طرق لتسليك حوض المطبخ:

هناك أكثر من طريقة يعتمد عليها من أجل تسليك حوض المطبخ وتلك الطرق هي كلًا من التالي:

الملح والمياه المغلي:

يتم استخدامها من خلال خلط نصف كأس من الملح فوق مصرف الحوض ثم يتم وضع المياه المغلية فوقها.

الملح وكربونات الصودا:

يتم خلط كربونات الصودا مع نصف كأس من الملح ثم يتم وضع الخليط في مصرف الحوض وتركه لعدة ساعات ثم شطف الحوض.