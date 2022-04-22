نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية على جميع السلع الإستهلاكية في المقال التالي

بمناسبة إقتراب حلول عيد الفطر المبارك يهنئ هايبر بنده عملائه ويقدم هايبر بنده لهم عروض وتخفيضات كبيرة على جميع منتجات وسلع هايبر بنده بالإضافة إلى خصومات مذهلة على قسم الجوالات والشاشات والأجهزة الكهربائية المنزلية، وسنستعرض اليوم بعض من عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية والجوالات الذكية. عروض هايبر بنده على الجوالات: متوفر جوال سامسونج جالكسي أي 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بلون أزرق ومزود بشريحتين إتصال بسعر 575 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

متواجد جوال سامسونج جالكسي أي 52 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود بالإضافة إلى ثلاث ألوان أخرى ومزود بشريحتين إتصال بسعر 1129 ريال سعودي بدلا من 1249 ريال سعودي.

متاح جوال سامسونج جالكسي أي 02 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 425 ريال سعودي.

تخفيض كبير على جوال سامسونج جالكسي أي 52 إس + 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأسود بسعر 1419 ريال سعودي بدلا من 1659 ريال سعودي.

متوفر جوال سامسونج أي 03 + 2 جيجا بايت بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية الكهربائية: متاح محضرة قهوة مقدمة من بلاك أند ديكر بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي.

متوفر شواية كهربائية مقدمة من كولين بقوة 2000 وات متوفرة بسعر 75 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي.

تخفيض على قدر ضغط كهربائي مقدم من كولين بسعة 6 لتر ليصبح سعره 219 ريال سعودي بدلا من 285 ريال سعودي.

خصم كبير على محضرة طعام مقدمة من كينوود لتصبح بسعر 209 ريال سعودي بدلا من 309 ريال سعودي.

متواجد عصارة مقدمة من كليك أون بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

متوفر غلاية كهربائية ستانلس ستيل مقدمة من كينوود بسعة 1.7 لتر بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

متاح مايكرويف مقدم من شارب بسعة 20 لتر متوفر بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

متواجد قطاعة خضار مقدمة من شركة كولين بقوة 300 وات بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

تخفيض على فرامة لحم مقدمة من كولين ليصبح سعرها 169 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية على جميع السلع الإستهلاكية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية على جميع السلع الإستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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