شوف خصومات مكتبة جرير بالسعودية على جميع الجوالات الذكية

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شركة مكتبة الجرير من أكبر الشركات التي تعمل في مجال الإلكترونيات وبرامج الحاسب الآلي والأدوات المدرسية والمكتبية وألعاب الأطفال التعليمية كما توفر شركة مكتبة الجرير أكبر تشكيلة من موديلات الهواتف النقالة الذكية بأسعار لا مثيل لا في السوق السعودي، واليوم قد إختارنا لكم أحدث إصدارات مكتبة الجرير للهواتف الذكية . عروض شركة مكتبة الجرير على الهواتف النقالة الذكية: متوفر هاتف سامسونج جالكسي إيه 03 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 439 ريال سعودي.

متواجد هاتف سامسونج جالكسي إيه 73 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متاح باللون الأبيض بسعر 1899 ريال سعودي. تخفيض على هاتف شاومي 11 لايت إن إيه بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر بلون الكمأة الأسود ليصبح سعره بعد التخفيض 1399 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

متاح هاتف شاومي 11T بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الرمادي النيزكي بخصم 7% ليكون سعره بعد الخصم 1849 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي. تخفيض كبير على هاتف شاومي 12 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأزرق ليصبح سعره بعد التخفيض 3299 ريال سعودي مع توافر هدايا قيمة بقيمة 2236 ريال سعودي.

متواجد هاتف هونر 50 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بلون أسود منتصف الليل بخصم 16% ليصبح سعره بعد الخصم 2099 ريال سعودي بدلا من 2499 ريال سعودي. متوفر هاتف شاومي 12 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي متاح باللون البنفسجي بسعر 4099 ريال سعودي مع تواجد هدايا قيمة معه بقيمة 2236 ريال سعودي.

خصم كبير على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأخضر تبلغ قيمة الخصم 7% ليصبح سعره بعد الخصم 6299 ريال سعودي بدلا من 6799 ريال سعودي.

متواجد هاتف سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متاح باللون الأبيض بسعر 1799 ريال سعودي ويتوفر معه هدايا بقيمة 100 ريال سعودي. تخفيض كبير على هاتف لينوفو K15 بلاس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود كوزميك ليصبح سعره 649 ريال سعودي بدلا من 749 ريال سعودي مع توفير هدايا معه بقيمة 50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات مكتبة جرير بالسعودية على جميع الجوالات الذكية - ثقفني

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