نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 تخفيضات عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم من العروض التي عليا عمليات بحث كبيره للغايه في الفترة الأخيرة من شهر رمضان الكريم حيث تعد أسواق ومتاجر العثيم من افضل مقدمي العروض في كافه مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم لكافه مواطنيها في جده والرياض ومكه والرياض والسدحان وباقي المدن افضل وأجود أنواع السلع الغذائية بخصومات غير مسبوقه لذالك هناك إقبال كبير من كافه الأشخاص للاستفاده من تلك العروض اليومية والأسبوعية قبل نفاذ الكميه.

عروض العثيم اليوم

تعد أسواق العثيم من اكبر مقدمي العروض حيث تحتوي علي عدد كبير من السوبر ماركت والمتاجر والمولات وبها عدد كبير للغايه من العاملين الذين يقدمون افضل خدمه لعملائهم في كافه الفروع لذالك لا تفوتكم هذه العروض وتخفيضاتها الكبيرة والغير مسبوقه بمناسبه اقتراب عيد الفطر والذي يتبقي عليه أيام قليله حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم في يوم الجمعة للاستفادة منها.

مجله عروض العثيم الجمعه

تحتوي عروض العثيم علي كافه أنواع الخضروات الطازجة والبقوليات والمكسرات والمشروبات الساخنة وأيضا التمر والأرز والمعلبات الغذائية حيث تقدم كل ذالك بخصومات تصل إلى نصف الثمن كي يستفيد الجميع من هذا العرض المميز والذي يستمر لفتره محدوده للغايه لذالك نقدم لكم الصور التي تحتوي علي جميع المنتجات من خلال هذا المقال كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها من خلال الطلب أونلاين أو الذهاب لأقرب مول.

تتضمن عروض العثيم كافه أنواع الحلويات الشرقية والغربية كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع البسكويت والذي يعد من الحلويات التي يفضلها الجميع في العيد حيث تقدم زود كعك ساده بسعر 17.50 ريال سعودي فقط زود معمول بالتمر وزود كنافه بالنوتيلا والمكسرات بسعر 3.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا علي بقلاوة وتورته الكنافة وزود حلا جوز الهند وزود كعك وبيتي فور مشكل بسعر 17.50 ريال سعودي فقط.

كما تشمل ايضا عروض العثيم اليوم كافه أنواع الأدوات المنزلية والكهربائية الهامة والتي يحتاج إليها كل منزل حيث تحتوي علي طقم قدور جرانيت وشنطه سفر داكس وطقم قدور كاسا بسعر 159 ريال سعودي وأيضا طباخه أرز وغلاية مياه وعجانه ومروحه كافه أنواع الملابس الخاصة بالرجال والنساء حيث تحتوي علي تي شيرت رجالي وبيجامة نسائي ومنشفه للحمام وبيجامة أطفال.

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