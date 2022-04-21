نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض بنده اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 عيدكم مبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم حيث تقدم أجود وافضل أنواع المواد الغذائية وكافه أنواع الأجهزة المنزلية والأدوات الهامة لكل منزل بخصومات غير مسبوقه حيث تقدم كافه أنواع السلع الرمضانية بتخفيضات تصل إلي نصف الثمن بمناسبه اقتراب عيد الفطر حيث شعار بنده في اخر أيام شهر رمضان المبارك هو الخصومات التي لا مثيل لها لذالك هناك إقبال كبير من كافه المواطنين للاستفادة من العروض المميزة للغايه قبل نفاذ الكميه وانتهاء العرض.

احدث عروض بنده اليوم

تعد عروض بنده من افضل مقدمي العروض في مدينه جده والرياض ومكه حيث تأتي في المرتبة الأولي ضمن افضل مقدمي العروض ويأتي في المركذ الثاني عروض العثيم لذالك يسعي الجميع لمعرفه المنتجات التي تقدمها في عروضها الأسبوعية واليومية للاستفادة من عروض بنده اليوم التي تقدم تخفيضات تصل إلى 50% علي كافه المنتجات والسلع الرمضاني المميزة قبل انتهاء هذا العرض الذي يستمر وحتي يوم الثلاثاء القادم في كافه متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده.

مجله عروض بنده الجمعة 22 أبريل

تحتوي عروض بنده اليوم علي كافه أنواع اللحوم والدواجن الطازجة وأيضا المجمدة حيث تقدم لحم الكفته البقري البرازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي وأيضا البرجر البقري البرازيلي وفخذ الخروف استرالي بالعظم وقطع جمل بالعظم ولحم عجل بدون عظم ومفروم لحم عجل بسعر 48.95 ريال سعودي فقط.

تحتوي ايضا عروض بنده وهايبر بنده في يوم الجمعة في كافه السواق والمتاجر والمولات علي الجبن المزاريلا بسعر 24.95 ريال سعودي وأيضا جبن فيتا دينماركي وجبن فيتا غنم بسعر 49.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي الجبن ابيض مملح خفيف وقشطه الطيب الطازجة وجبنه مصري وزيتون وصدور تركي مدخن قليل الدهن وجبن حلوم قبرصي جبن أبدام .

تشمل عروض بنده أيضا كافه أنواع البقوليات والمكسرات حي تحتوي علي اللوز الصنوبري بسعر 59.95 ريال سعودي فقط وأيضا الليمون الأسود المجفف وجوز الهند والعدس الأحمر بسعر 8.95 ريال سعودي فقط وسميد خشن امراتي والدواجن المجمدة حيث تحتوي علي أفخاذ دجاج كامله بسعر 13.95 ريال سعودي وأيضا صدور دجاج بدون عظم بسعر17.95 ريال سعودي فقط.

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