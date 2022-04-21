نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات الموسم هايبر بنده 50% حتى نهاية شهر رمضان على جميع الأجهزة و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده 50% حتى نهاية شهر رمضان على جميع الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر موزع مياه دورا بسعر 429 ريال بدلا من 649 ريال خصم 34%، تتوفر محضرة قهوة اي تي سي بسعر 79 ريال بدلا من 110 ريال خصم 28%، تتوفر مكواة بالبخار كينوود 1100 وات بسعر 49 ريال بدلا من 69 ريال خصم 29%، تتوفر غلاية كهربائية كولين سعة 1.7 لتر بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38% ضمن عروض شهر رمضان الكريم هايبر بنده.

خصومات هايبر بنده نصف الثمن

تتوفر محضرة طعام اريتي 4 في 1 بسعر 169 ريال بدلا من 289 ريال خصم 42%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان نصف الثمن عرض خاص للأعضاء قدر ضغط مستر كوك سعة 7 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 119 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عرض خاص على الأسعار خلاط يدوي اريتي 1000 وات 4 في 1 بسعر 139 ريال بدلا من 239 ريال خصم 42%.

عروض الأجهزة الكهربائية نصف الثمن

تتوفر طاهية مندي اي تي سي سعة 6 لتر بسعر 179 ريال بدلا 299 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 8 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 579 ريال خصم 52%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 على الأجهزة الكهربائية عرض حصري للأعضاء خلاط مع مطحنة كينوود سعة 2 لتر بسعر 79 ريال بدلا من 149 ريال خصم 47%.

عروض نصف الثمن شهر رمضان

تتوفر عجانة كليك اون سعة 5 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 429 ريال خصم 47%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 عجانة اي تي سي بسعر 79 ريال بدلا من 119 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض نصف الثمن شهر رمضان هايبر بنده خلاط سنكور سعة 1.75 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 189 ريال خصم 53%، تتوفر مفرمة لحم كينوود 2100 وات بسعر 369 ريال بدلا من 529 ريال خصم 30%، تتوفر غلاية ستانلس ستيل كليك أون سعة 1.8 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال خصم 44%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل 70 بوصة بسعر 2899 ريال بدلا من 4499 ريال خصم 36%، يتوفر ضمن عروض الشاشات نصف الثمن شهر رمضان 2022 تلفزيون دورا ليد 32 بوصة بسعر 449 ريال بدلا من 999 ريال خصم 55%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة اندرويد يدعم تقنية 4k بسعر 1799 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 36%.

عروض شهر رمضان 2022

يتوفر تلفزيون امبكس جلوريا 65 بوصة HDMI سمارت يدعم تقنية 4k بسعر 1699 ريال بدلا من 2409 ريال خصم 30% ضمن عروض الشاشات هايبر بنده، يتوفر تلفزيون امبكس 60 بوصة ليد سمارت يدعم تقنية 4k بسعر 1599 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 31% ضمن عروض شهر رمضان الكريم هايبر بنده.