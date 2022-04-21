نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى 70% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى 70% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية شهر رمضان، يتوفر دايو ميكرويف سعة 37 لتر 10 مستويات باللون الأسود بسعر 619 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 30 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر جنرال الكتريك مايكروويف سعة 1.1 قدم 31.1 لتر ستانلس إستيل بسعر 799 ريال بدلاً من 1189 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض شهر رمضان الكريم.

خصومات اكسترا الكبرى 70%

يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 13999 ريال بدلاً من 19999 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 669 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سوني تليفزيون 83 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 21999 ريال بدلاً من 69999 ريال خصم 69%، ضمن عروض شهر رمضان المذهلة ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 1052 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات نصف الثمن

يتوفر سامسونج تلفزيون 85 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 8499 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 53%، ضمن خصومات شهر رمضان نصف الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 407 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سامسونج تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5299 ريال بدلاً من 8999 ريال خصم 41% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 254 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض شهر رمضان 2022

يتوفر جنرال مايكروويف سعة 1.6 قدم 45.3 لتر 1150 وات باللون الأبيض بسعر 899 ريال بدلاً من 1399 ريال خصم 36%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 43 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات شهر رمضان 2022 كينوود ميكروويف مع شواية سعة 1000 وات 42 لتر باللون الأسود بسعر 899 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 5%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 43 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر كلاس برو ثلاجة 6.2 قدم باب واحد باللون الفضي بسعر 999 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 33%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ثلث الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية كلاس برو ثلاجة 3.2 قدم باب واحد باللون الأسود بسعر 589 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 26% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 29 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات اكسترا حتى نهاية شهر رمضان

يتوفر فريجو ثلاجة صغيرة ميني بار 3.2 قدم باب زجاج باللون الأسود بسعر 879 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 12%، ويمكنك تقسيط المبلغ وسداد قشط شهري 42 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى كلاس برو ثلاجة / فريزر عمودي 17 قدم بخار باللون الأبيض بسعر 2299 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض شهر رمضان الكريم.