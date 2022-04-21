شوف تنزيلات مكتبة جرير الشهرية اقوي الخصومات لهذا الشهر 50% خصم علي مجموعة متنوعة من المنتجات

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عروض جرير المملكة العربية السعودية، تعمل مكتبة جرير على منح وتقديم أقوى العروض التي تكون مصاحبة للخصومات الرائعة والمذهلة جدًا، حيث أن هذه المكتبة تكون من المكاتب المتخصصة في بيع كل المستحضرات والمنتجات التي يريدها ويرغب بها كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية، كما أن مكتبة جرير تقوم بتقديم أروع العروض والخصومات بالسعر الذي يتناسب ويتوافق مع كل شخص متواجد في المملكة.
أحدث عروض جرير لشهر رمضان الأسبوع الثالث تنزيلات اللابتوب والأجهزة اللوحية والجوالات تصل إلى 50%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من المكاتب الكبيرة والشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، كما أن تلك المكتبة قد وفرت كل الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها ويرغب بها كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعمل مكتبة جرير على تقديم وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاج لها كل الطلاب المتواجدين في السعودية مع المنتجات التي تخص المكاتب، وأيضًا تواجد كل الألعاب التي يحبها كل طفل في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على شاشة التليفزيون من النوع أوليد سمارت عالي الدقة يكون بسعر 6849 بدلًا من 12299 ريال سعودي.
- القرص الصلب المتنقل WD Elements يكون بسعر 309 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- حزمة من x -doria للحافظة والحامي للشاشة الخاص ب آيباد برو 11 سنة 2021 يكون بسعر 139 بدلًا من 329 ريال سعودي.
- سعر الحافظة من النوع يونيفيرسال Targus SafeFit يكون سعرها 109 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- شنطة من النوع اتش بي Value Kit مع الملحقات يكون سعرها 149 بدلًا من 195 ريال سعودي.
- ورق الملاحظات من النوع ثري ام ات يلتصق بشكل جيد جدًا عدد 450 ورقة باللون المشمشي والبرتقالي والوردي والأخضر والبرتقالي يكون بسعر 35 ريال سعودي.
- ساعة من النوع شاومي ريد مي 2 لايت يكون سعرها 249 بدلًا من 319 ريال سعودي.
- ساعة من النوع آبل سيريس 7 تكون 45 مم باللون الأخضر بسعر 1849 بدلًا من 1969 ريال سعودي.
- سعر الورق اللاصق الخاص بالملاحظات بالسطور حجم 4 * 6 بوصة باللون الأزرق أو الأبيض يكون 5 ريال سعودي.
- الورق اللاصق للملاحظات من النوع برونتي بالشكل المنقط عدد 100 ورقة باللون الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي يكون بسعر 6 ريال سعودي.
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