نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات أسواق العثيم العثيم في أواخر رمضان وعروض العثيم للعيد التي لا يمكن أن يجاريها المنافسون في المقال التالي
عروض العثيم السعودية أواخر رمضان وعروض العيد، عروض العثيم الاسبوعية من أسواق عبدالله العثيم السعودية خلال شهر رمضان هذا العام عروض مميزة للغاية تناسب جميع الفئات فهناك عروض على كافة المنتجات من الفواكه والخضروات وجميع المواد الغذائية والأدوات المنزلية أيضًا وجميع تخفيضات العثيم بأسعار متميزة تتناسب مع الجميع لذلك يبحث الكثير والكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن موعد تقديم هذه العروض وسوف نذكر لكم في هذا الموضوع بعض العروض التي يقدمونها والأسعار الخاصة بها أسواق العثيم.
أهم عروض العثيم لشهر رمضان في استقبال العشر الأواخر
عدد فروع أسواق عبد الله العثيم السعودية
شركات عبد الله علي العثيم السعودية تعتبر من ضمن أكبر 51 شركة على مستوى المملكة العربية السعودية، يوجد لها تقريبًا 218 فرع داخل المملكة العربية السعودية وينقسم ما بين سوبر ماركت وميني ماركت ركن العثيم، ويوجد بها العديد والعديد من المنتجات التي تحتاج إليها جميع البيوت وبأسعار مميزة جدًا تناسب الجميع وتقدم العروض خلال فترات معينة.
العثيم العروض الترويجية السعودية
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض المميزة هذا الأسبوع وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- مهرجان الطازج العثيم سائل إستحمام لايفبوي 500 ملي بسعر 27.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين لوكس رومانسية 700 ملي بسعر 32.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين غسول يد لوكس عسل ولوتس 500 ملي بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم لوشن فازلين برودة التلج 725 ملي بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم شامبو صانسيلك ناعم وانسيابي 700 ملي بسعر 17.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم تريسمي شامبو عناية وتجديد 400 ملي بسعر 13.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب جل معقم لايفبوي متكامل 500 ملي بسعر 4.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم صابون لوكس صن لايت ليمون 1250 ملي بسعر 10.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده غسول فم كلوس أب منعش 400 ملي بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم معجون سيجنال مضاد للتسوس 120 ملي بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه منظف مرحاض جف 750 ملى بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم صابون أومو أزرق 5 كجم بسعر 43.95 ريال سعودي.
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